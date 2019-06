Našli telo kúzelníka, ktorý sa snažil napodobniť Houdiniho kúsok

Jeho telo vyplavilo na breh približne dva kilometre od miesta incidentu a v pondelok v noci ho identifikovali jeho príbuzní.

Naí Dilí 18. júna (TASR) - Indická polícia v utorok informovala o nájdení tela indického kúzelníka, ktorý sa dal v nedeľu spútaný spustiť do rieky vo východnej časti Indie. Potvrdila, že kúzelník sa pri snahe napodobniť kaskadérsky kúsok legendárneho iluzionistu Harryho Houdiniho utopil.



"Jeho telo vyplavilo na breh približne dva kilometre od miesta incidentu a v pondelok v noci ho identifikovali jeho príbuzní," uviedol podľa agentúry DPA tamojší policajt. Dodal, že kúzelník mal ruky už uvoľnené, ale nohy mal stále spútané reťazami a lanom.



Čančala Lahírího (42), známeho aj pod umeleckým menom "Mandrake", spustili v nedeľu do rieky Huglí v meste Kalkata. Keď sa z rieky nevynoril, záchranári ihneď začali po ňom pátrať.



Podľa miestnych médií kúzelník nedodržal pri príprave nebezpečného kúsku náležité bezpečnostné opatrenia.



Médiá tiež pripomenuli, že Lahírí podobné vystúpenie predviedol už v roku 2013. Diváci ho však vtedy obvinili, že v klietke, v ktorej bol uväznený, spozorovali falošné dvere. Pred niekoľkými rokmi sa tiež neúspešne pokúšal kráčať po rieke Huglí.



Pred nedeľňajším vystúpením Lahírí priznal, že pôjde o náročný kúsok. "Ak sa mi to podarí... bude to mágia. Ale ak nie, bude to tragédia," povedal.