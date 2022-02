Nasťa získala prvé zlato na ZOH, oslavujú Peter Gabriel a Williams

Britský spevák Robbie Williams, archívne foto Foto: TASR/AP

Na nedatovanej snímke je nemecký hudobný skladateľ Richard Wagner. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. februára (TASR) – Uplynulo 12 rokov od zisku historicky prvej zlatej medaily na ZOH v ére samostatného Slovenska. Postarala sa o to slovenská biatlonistka ruského pôvodu ANASTASIA KUZMINOVÁ alebo Zlatá Nasťa a to v kanadskom Vancouveri 13. februára 2010 v rýchlostných pretekoch na 7,5 kilometra.Svoje 72. narodeniny dnes oslavuje britský pop-rockový spevák a bývalý člen legendárnej skupiny Genesis PETER GABRIEL. Veríme, že k narodeninovej oslave nebudú chýbať hity ako I Can't Dance či Follow You Follow Me.Ďalším oslávencom z Britských ostrovov je aj niekdajší člen chlapčenskej skupiny 90-tych rokov Take That a neskôr sólový spevák ROBBIE WILLIAMS. Narodil sa v roku 1974 a v nedeľu oslávi 48 rokov.Skúste sami seba otestovať - kedy bol v Československu oficiálne pripojený prvý počítač online na internet? Pokiaľ si na to nepamätáte, bolo to pred 30. rokmi, 13. februára 1992. Počítač sa nachádzal v priestoroch pražskej vysokej školy České vysoké učení technické (ČVUT).Pripomíname si 90 rokov od narodenia spisovateľa, prekladateľa a satirika KORNELA FÖLDVÁRIHO. Pod pseudonymom vydal súbor humoresiek Netypické príbehy (1963) a pod iným pseudonymom zase malú monografiu o Dušanovi Polakovičovi (1987). Za svoju knihu O karikatúre získal literárnu Cenu Dominika Tatarku. Zomrel 26. marca 2015.Ďalším jubilantom by bol textár, redaktor, spisovateľ pre deti a mládež JÁN TURAN. Narodil sa v tento deň v roku 1932, čiže by rovnako oslávil 90 rokov. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a bývalým šéfredaktorom časopisu Slniečko. Zomrel 14. augusta 2021.Bol dramatik a novinár, svoj skutočný žáner však objavil až vo veku 40 rokov. Zo začiatku vychádzal voľne z Ezopových a La Fontainových bájok, neskôr boli jeho bájky originálnym dielom, často so satirou. Pred 253 rokmi sa narodil ruský spisovateľ a bájkar IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV.Uplynie už 139 rokov od úmrtia nemeckého hudobného skladateľa RICHARDA WAGNERA. Medzi jeho najväčšie opery patria Blúdiaci Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan a Izolda či veľkolepá tetralógia Prsteň Nibelungov. Narodil sa 22. mája 1813.Pri vážnej hudbe zostávame a pripomíname si 155 rokov, od kedy prvý raz vo Viedni odohrali svetoznámy valčík Na krásnom modrom Dunaji od Johanna Straussa.Blahoželáme Arpádom. Ich meno je maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená jačmeň.Druhú februárovú nedeľu sa oslavuje svetový deň manželstva. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton Rouge v americkej Louisiane v roku 1981. Tento svetový deň má pripomínať krásu, vernosť, obeť a radosť v manželskom živote.