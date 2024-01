Bratislava 20. januára (TASR) - Speváčka Natália Hatalová predstavila novinku Domino, ktorý je o rozpade partnerského vzťahu. Napriek tomu je to veselá tanečná skladba, pretože ako sama Natália vraví, rozchod je niekedy jedinou správnou cestou. Speváčka takto vyzýva všetky ženy, aby sa ani po zlomovom období nebáli ísť za svojimi snami a víziami. Hudbu k singlu zložili Maxo Mikloš s Alexandrou Okálovou, text si napísala sama Natália, k singlu už nakrútila aj klip. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



"Čerpám v značnej miere aj z vlastnej skúsenosti. Už desať rokov som síce šťastne zadaná, ale predtým som šťastie v láske veľmi nemala. Uvedomujem si, aké mám šťastie, pretože nie všetci okolo mňa to majú takto. Inšpirácia je všade okolo nás a treba byť len vnímavý. Pesnička však nie je o smutnej a zronenej žene po rozchode, ale naopak - o tej silnej žene, ktorá ide ďalej za všetkými svojimi snami a víziami," vysvetľuje speváčka.



Pesnička dostala názov Domino, pretože podľa Natálie práve táto hra dokonale ilustruje to, aké môžu byť vzťahy krehké. "Aj v živote si veľakrát niečo budujeme. Dôveru, hodnoty v sebe, každý vzťah sa buduje na niečom inom. Ale niekedy sa to v priebehu pár chvíľ dokáže zrútiť ako kocky z domina. Následne, keď staviate opäť, už oveľa viac prehodnocujete, ako tie kocky postaviť," dodáva Natália.



Pieseň Domino dostala aj vizuálnu podobu. Na klipe Natália spolupracovala s dlhoročným kamarátom a spolupracovníkom Adamom Ligockim. "S Maxom je to naša prvá spolupráca, Adam Ligocki zas presne vystihol, ako to uchopiť vizuálne. Klip nie je nositeľom príbehu, len akýmsi obrazovým odrazom emócie piesne. Zobrazuje silnú ženu, ktorá sa lúči so svojou minulosťou s hrdosťou," doplnila speváčka.





Domino videoklip: www.youtube.com/watch?v=_S-4KPqx7xE&feature=youtu.be