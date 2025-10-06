Natália je ctižiadostivá

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je "dieťa Vianoc". Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, Natka. Na Slovensku patrí v súčasnosti toto meno medzi populárne. Viac ako na Slovensku je rozšírené na ruskom území.
Natálie, ktoré oslavujú meniny 6. októbra, sú prevažne materialisticky založené. Sú úskočné a iba ťažko prijímajú názory iných. Potrebujú ocenenie a porozumenie.
Zvyčajne svedomito študujú. Keďže sú ctižiadostivé, neváhajú použiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa. V citovej oblasti je Natália zdržanlivá a ťažko čitateľná.
Natálie sú väčšinou odolné a obdarené vitalitou. Vedia sa psychicky i fyzicky chrániť. Môžu sa u nich prejaviť zdravotné problémy spojené s dýchaním. Stravou by si mali dopĺňať najmä vitamíny A a E.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú svetlomodrá a žltá. Ochranné rastliny mäta, prvosienka a rebarbora, ochranné kamene opál a citrín.
