< sekcia Magazín
Nataša je svojrázna
Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Natašky chceli, uzavrú sa do seba a sú nahnevané na celý svet.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. januára (TASR) - Ženské meno Nataša má ruský pôvod a v preklade znamená "dieťa Vianoc". Nositeľky tohto hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách obľúbeného mena oslovujeme prevažne Nasťa, Nastenka, Nataška. Meniny majú 17. januára.
Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Natašky chceli, uzavrú sa do seba a sú nahnevané na celý svet. Ťažko sa prispôsobujú, sú svojrázne, ale aj veľmi inteligentné. Prirodzenú príťažlivosť využívajú na to, aby ovládali iných a dosiahli svoje.
Nataše sú dievčatá a dámy obdarené dobrou odolnosťou voči ochoreniam. Zo stravy by mali vylúčiť produkty s prídavnými látkami, ktoré neprospievajú obličkám.
Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Natašky chceli, uzavrú sa do seba a sú nahnevané na celý svet. Ťažko sa prispôsobujú, sú svojrázne, ale aj veľmi inteligentné. Prirodzenú príťažlivosť využívajú na to, aby ovládali iných a dosiahli svoje.
Nataše sú dievčatá a dámy obdarené dobrou odolnosťou voči ochoreniam. Zo stravy by mali vylúčiť produkty s prídavnými látkami, ktoré neprospievajú obličkám.