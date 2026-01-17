Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nataša je svojrázna

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Natašky chceli, uzavrú sa do seba a sú nahnevané na celý svet.

Bratislava 17. januára (TASR) - Ženské meno Nataša má ruský pôvod a v preklade znamená "dieťa Vianoc". Nositeľky tohto hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách obľúbeného mena oslovujeme prevažne Nasťa, Nastenka, Nataška. Meniny majú 17. januára.

Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Natašky chceli, uzavrú sa do seba a sú nahnevané na celý svet. Ťažko sa prispôsobujú, sú svojrázne, ale aj veľmi inteligentné. Prirodzenú príťažlivosť využívajú na to, aby ovládali iných a dosiahli svoje.

Nataše sú dievčatá a dámy obdarené dobrou odolnosťou voči ochoreniam. Zo stravy by mali vylúčiť produkty s prídavnými látkami, ktoré neprospievajú obličkám.
