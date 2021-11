Návod na skvelé vianočné darčeky

Darčeky pre neho

Darčeky pre ňu

Bratislava 29. novembra (OTS) - Ak si lámete hlavu čo im tento rok pripraviť pod stromček, máme pre vás niekoľko praktických tipov. Úspech máte s nimi zaručený!Zima už nadobro dorazila. Dať pod stromček kvalitnú bundu, alebo kabát nemusí byť vôbec zlý nápad. Dobrý kabát pritom nemusí stáť stovky eur. Premeňte priateľa či manžela na skutočného elegána. Ak by mu náhodou nesadol, môžete ho vrátiť aj po Vianociach.Cena: 46.59 €, www.factcool.sk Žiadny iný kúsok oblečenia nie je tak populárny na svete ako mikina. Nosia ju mladí, starí ako aj celebrity. Je znakom originálneho štýlu obliekania. Skvelým vianočným darčekom je podľa nás aj táto viacfarebná mikina s dlhým rukávom. Váš chlap bude v nej jednoducho sexi.Cena: 13.59 €, www.factcool.sk Od začiatku pandémie sa pre mnohých z nás sa stali tepláky jednou z najpoužívanejších častí oblečenia. Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, kvalitné tepláky rozoznáte okamžite. Musia byť totiž dokonalo pohodlné. Takými sú aj tepláky Lee Cooper Fleece.Cena: 11.99 €, www.factcool.sk Kvalitné šaty pod stromčekom sú vždy výstrel do čierneho. Ak váhate aké si vybrať, stavte na istotu. Vyberte si štýlové šaty Trendyol Plaid so štýlovým kockovaným vzorom. Môžete ich použiť do práce ako aj do spoločnosti. Budete jednoducho okúzľujúca. Atraktívna je však aj samotná cena týchto kvalitných šiat.Cena: 15.19 €, www.factcool.sk Kardigan nikdy nevyjde z módy. Je to najmä pre jeho praktickosť v kombinácii s ležérnou eleganciou. Ak ste fanúšičkou praktických darčekov, doprajte si napríklad tento kúsok. Oceníte na ňom nielen prírodné odtiene, ale aj skvelý strih, ktorý vám dokonale sadne.Cena: 12.79 €, www.factcool.sk Kvetinové vzory sú už niekoľko sezón veľkou módnou vychytávkou. Svetová značka Trendyol priniesla na tohtoročnú zimu originálnu bundu s ktorou rozžiarite zachmúrenú jeseň či zimu. Farebná bunda sa právom môže stať klenotom vo vašom šatníku.Cena: 35.19 €, www.factcool.sk