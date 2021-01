Návrh obálky tintinovského komiksu Modrý lotos zažil rekordnú dražbu

Paríž 14. januára (TASR) - Návrh ilustrácie na obálku komiksu Modrý lotos o dobrodružstvách Tintina na Ďalekom východe sa v dražbe predal za rekordne vysokú cenu. Nový majiteľ ju získal za 3,175 milióna eur, čo je - pokiaľ ide o cenu - svetový rekord v segmente komiksov. S odvolaním sa na aukčnú sieň Artcurial o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Aukcia sa uskutočnila on-line a už vopred sa očakávalo, že potvrdí neutíchajúci záujem o Tintina, ktorého dobrodružstvá bavia ľudí všetkých vekových skupín od 30. rokov 20. storočia.



Autorom návrhu obálky bol belgický autor komiksov a scenárista Hergé.



Ilustrácia má štvorcový tvar s hranou dlhou 34 centimetrov. Je na nej vyobrazený Tintin so svojím psom Snowym, ako "vykúkajú" z porcelánovej vázy na hrozivo vyzerajúceho čínskeho draka.



Ilustrácia bola pôvodne určená pre obálku Modrého lotosu z roku 1936, ale vydavateľ, ktorý nakoniec použil zjednodušenú verziu tejto scény, považoval prvotný návrh za príliš nákladný pre tlač.



Modrý lotos, v poradí piaty diel zo série Tintinových dobrodružstiev, je považovaný za prelomový, a to nielen vykreslením charakteru hlavnej postavy, ale aj v tom, že dejové línie sú dynamickejšie a realistickejšie, pričom Hergého ilustrácie sú precíznym umeleckým dielom.



Hergé svojho času na margo toho uviedol: "Bola to doba, keď som sa pustil do výskumu a skutočne som sa zaujímal o ľudí a krajiny, do ktorých som Tintina posielal - už len kvôli zodpovednosti voči mojim čitateľom." Vďaka príprave, ktorá zahŕňala aj kreslenie podľa referenčných fotografií, vytvoril Hergé pre Tintina realistický svet.



Doterajšími majiteľmi návrhu ilustrácie na obálku Modrého lotosu boli dediči po vydavateľovi komiksov o Tintinovi Louisovi Castermanovi. Podľa ich verzie túto ilustráciu venoval Hergé ako darček Castermanovmu synovi, ktorý ju mal zloženú v zásuvke svojho stola.



Odborníci toto vysvetlenie spochybňujú, pričom tvrdia, že kresbu mohol zložiť samotný Hergé, keď tento návrh poštou posielal svojim vydavateľom.



Podľa Benoita Peetersa, experta na dielo Hergého, ktorý napísal aj biografiu tohto autora, je najpravdepodobnejším vysvetlením to, že Hergé o vrátenie zaslanej ilustrácie nikdy nepožiadal, a tak sa dostala ku Castermanovmu synovi.



Peeters tiež upozornil, že keď Hergé rozdával svoje náčrty alebo kresby, vždy to bolo s venovaním, čo by v prípade vydavateľovho syna platilo o to viac.



AFP pripomenula, že v roku 2016 sa originál kresby z knihy Tintinových dobrodružstiev Explorers on the Moon predal za 1,55 milióna eur, čo je rekordná suma zaplatená v dražbe za jednu stránku komiksu.