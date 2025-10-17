< sekcia Magazín
Návštevné dni dvojice Šimek & Grossmann vychádzajú v reedícii
Reedícia prináša nielen zvukovo remasterované záznamy, ale i starostlivo spracovaný komplet, ktorý poteší zberateľov i pamätníkov.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Po viac než pol storočí sa na gramofónové platne vracia jedinečný humor legendárnej dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossmann. Vydavateľstvo Supraphon vydáva reedíciu troch pôvodných LP platní Návštěvní den 1/2/3, ktoré prvýkrát vyšli v rokoch 1970 až 1973. Nové vydanie v exkluzívnom komplete 3LP je dostupné od 17. októbra. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Výnimočná kolekcia zachytáva atmosféru čiastočne improvizovaných večerov, ktoré Šimek s Grossmannom s veľkým úspechom organizovali od počiatku 60. rokov najprv v klube Olympic a neskôr od roku 1967 v legendárnom divadle Semafor. Ich programy kombinovali komické výstupy, čítané poviedky a piesne, často s prvkami recesie, paródie a jemnej satiry.
Reedícia prináša nielen zvukovo remasterované záznamy, ale i starostlivo spracovaný komplet, ktorý poteší zberateľov i pamätníkov. Na troch platniach nájdeme ikonické výstupy, ako Moje jízda tramvají, Jak jsem se učil kouřit, Návštěva cirkusu či piesne Jako kotě si příst a Drahý můj. Celková stopáž nahrávky je viac ako dve hodiny a 20 minút.
Návštěvní den je nielen svedectvom o dobe, ale predovšetkým o výnimočnom talente oboch autorov, ktorých humor oslovuje i dnešné generácie. Jiří Grossmann, ktorý zomrel v roku 1971, zanechal po sebe bohaté dedičstvo nielen ako komik, ale i ako skvelý textár a milovník country hudby. Miloslav Šimek pokračoval v tradícii inteligentného humoru i po jeho smrti a spolupracoval s množstvom ďalších osobností českej scény.
