Nechodí, nerozpráva, no jej mama bojuje za kvalitnejší život pre dcéru

Bratislava 12. marca (OTS) - Pre nízku pôrodnú hmotnosť bola v inkubátore, kde prišlo ku krvácaniu do mozgu. Následne dostala obojstranný zápal pľúc, ktorý sťažil celú liečbu. Renátka prežila v nemocnici svoje prvé dva mesiace a odchádzala domov s trvalými následkami. Pre najťažší stupeň detskej mozgovej obrny potrebuje 26-ročná žena neustále rehabilitovať, lekári jej tiež odporučili kúpeľný pobyt zameraný na dýchacie cesty. Pre skvalitnenie života svojej dcéry založila mama Renátky výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Renátka má dnes 26 rokov a najvyšší stupeň detskej mozgovej obrny, čo zapríčinilo jej úplnú imobilitu, a okrem toho ďalšie zdravotné problémy. Trpí ťažkou mentálnou poruchou, pridruženou epilepsiou. Nechodí a ani nesedí bez opory chrbtovej opierky.opisuje dcéru mama ťažko zdravotne znevýhodnenej Renátky.Mladá žena je pre zdravotné problémy úplne bez zubov, trápia ju aj pravidelné epileptické záchvaty Niekoľkokrát bola aj hospitalizovaná na detskej neurológii v BA-klinike epilepsie a Banskej Bystrici kvôli zubom.dodáva mama Renátky.Renátka nerozpráva, reaguje na zvuky, hlasy známych ľudí, očný kontakt však priamo nenaviaže. Na bolesť či nepríjemné zvuky reaguje plačom. Svoju spokojnosť prejavuje s úsmevom. Má rada prechádzky, rozprávky, plávanie, zvieratká. Jej zdravotný stav vyžaduje neustálu opateru v každej oblasti života. Silnou deformáciou sa stav zhoršuje, keďže má postláčané vnútorné orgány. Prejavuje sa to esíčkovým zakrivením chrbta, sťaženým dýchaním.Pred rokom dostala Renátka silný zápal pľúc, bola hospitalizovaná na ARE so zlyhávaním dýchania. Jej stav bol vážny, no bojovala. Dva týždne strávila v nemocnici, následky však ostali, je často zahlienená a na tvári má ekzém.Lekári jej odporučili kúpeľný pobyt zameraný na dýchacie cesty. Vzhľadom na jej zdravotný stav však potrebuje Renátka na pobyte sprievod a neustálu opateru. Pre vysoké výdavky, aby s ňou mohla do kúpeľov jej mama, založila rodina výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk . Bude vďačná za každý príspevok, aby mohli s Renátkou pobyt absolvovať.• Detská mozgová obrna je dlhodobé neurologické ochorenie spojené s mnohými ťažkosťami zdravotného, pedagogického, sociálneho a spoločenského charakteru.• Ide o poruchu pohybového aparátu, ktorá vzniká nedostatočným alebo žiadnym okysličením mozgových buniek, ku ktorému dôjde v priebehu vývoja hybnosti. Mozgové bunky sú totiž na nedostatok kyslíka najcitlivejšie v celom tele.• Poruchy spojené s DMO môžu vzniknúť počas tehotenstva (prenatálne), pri pôrode (perinatálne) alebo krátko po narodení dieťaťa (postnatálne), a to kvôli nezrelosti mozgu a celého centrálneho nervového systému.