Nedeliak: Práve v neistých časoch musíme viac myslieť na najslabších

Bratislava 24. augusta (OTS) - Rodinu si nevyberieme, rovnako ani osud. Niekedy nestačí ani tá najväčšia snaha a život akoby išiel podľa vlastných predstáv bez možnosti zmeny. Vtedy treba pomocnú ruku, ktorá nám pomôže vstať, postaviť sa opäť čelom k problémom, ruku, ktorá pohladí, podporí. Zvlášť pre deti sú takéto ruky nesmierne dôležité, pretože neraz suplujú náruč rodičov, zlepšujú starostlivosť, zvyšujú kvalitu života. Dávajú dôvod na úsmev tam, kam zavítal len zriedka.



Viac rúk – viac pomoci

Medzi tých, ktorí sa snažia pomáhať deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a náhradných rodín sa zaradilo aj PLANEO Elektro. „Myšlienka integrácie zdravotne a sociálne znevýhodnených detí, budovanie rešpektu a posilňovanie sociálnych väzieb je nám blízka,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti Juraj Nedeliak. „Preto sme v minulosti podporili napríklad projekt UNICEF „Pitná voda pre Zimbabwe“ či OZ Integrácia, ktorého podpora prostredníctvom predaja papierových tašiek stále pokračuje.“ Každý, kto si v niektorej z 51 predajní PLANEO Elektro po celom Slovensku zakúpi papierovú tašku Integrácia, venuje 10 centov na podporu aktivít v školách, detských domovoch, krízových centrách alebo v nemocniciach.



PLANEO pomáha S Úsmevom

Najnovšie PLANEO Elektro spríjemnilo letné prázdniny deťom cez Úsmev ako dar. „Rovnako ako takmer všetky firmy na Slovensku, ani my nevieme, čo nás čaká. No aj v časoch neistoty, a vlastne práve v nich, je potrebné pomáhať. Spojili sme sa so združením Úsmev ako dar a deťom v letných táboroch sme rozdali balíčky SodaStream a minireproduktory Sencor. V súčasnosti rozvíjame stratégiu ďalšej pomoci pre deti zo sociálne znevýhodnených pomerov, náhradných rodín a detských domovov,“ približuje ďalšie plány Juraj Nedeliak zo spoločnosti PLANEO Elektro. Pretože každá pomoc sa počíta.