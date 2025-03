Neil Young z bezpečnostných dôvodov zrušil koncert na Ukrajine

New York 24. marca (TASR) - Kanadsko-americký rockový spevák a skladateľ Neil Young upustil od svojho plánu odohrať bezplatný koncert na území vojnou zmietanej Ukrajiny. Vystúpenie malo odštartovať letné turné jeho skupiny Chrome Hearts s názvom "Love Earth". Ako dôvod tohto rozhodnutia hudobník uviedol obavy o bezpečnosť, informuje TASR podľa magazínu Rolling Stone.



Young (79) začiatkom marca na svojej webovej stránke oznámil, že jeho organizačný tím "momentálne rokuje" s ukrajinskou stranou. Oficiálny termín avizovaného koncertu však napokon nebol stanovený a koncom minulého týždňa Young uviedol, že plán sa definitívne ruší. Lokalitu podujatia takisto nezverejnili.



"Mali sme dobré miesto, blízko úkrytu, ale meniaca sa situácia v teréne predstavovala príliš veľké riziko. S čistým svedomím som nemohol vziať svoj tím a nástroje do tejto oblasti. Všetkým sa ospravedlňujem. Ukrajina je skvelá krajina s dobrým lídrom," vyhlásil Young, ktorý nikdy predtým na Ukrajine nehral, ale od februára 2022, keď ju napadlo Rusko, je jej veľmi hlasným podporovateľom.



Youngov politický aktivizmus siaha až do roku 1970, keď vo svojom protestsongu "Ohio" skritizoval vtedajšieho prezidenta USA Richarda Nixona. Na začiatku osemdesiatych rokov krátko koketoval s podporou republikána Ronalda Reagana, ale odvtedy je oddaný Demokratickej strane.



Jeho comebackový hit "Rockin' in the Free World" z roku 1989 bol priamo namierený proti americkému prezidentovi Georgeovi H. W. Bushovi. V roku 2006 sa v piesni "Let's Impeach the President" pustil do Bushovho syna Georgea W. Busha ešte tvrdšie.



Európsko-severoamerické turné "Love Earth" začne Neil Young so skupinou Chrome Hearts 18. júna vo Švédsku. Záverečné vystúpenie tohto turné, ktoré bude mať celkovo 28 zastávok, bude 15. septembra v Los Angeles.