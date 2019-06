Nemecko vráti Taliansku obraz ukradnutý počas druhej svetovej vojny

Olejomaľbu zátišia s kvetmi vlastnila galéria od roku 1824 až do vypuknutia druhej svetovej vojny, keď ju ukradli nemecké vojská. Znova sa objavila až po zjednotení Nemecka.

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecko vráti Taliansku obraz holandského maliara Jana van Huysuma, ktorý ukradli nacistické vojská počas druhej svetovej vojny. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informovala nemecká vláda.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a jeho taliansky rezortný kolega Enzo Moavero pocestujú do Florencie, kde obraz "Váza s kvetmi" vrátia galérii Uffizi. Jej riaditeľ Eike Schmidt už začiatkom roka verejne vyhlásil, že požaduje vrátenie obrazu.



To, či rodina, ktorá je momentálne majiteľom spomínanej maľby, dostane nejaké finančné odškodnenie, nebolo bezprostredne známe.