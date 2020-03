Zlatého medveďa si z Berlinale odniesol film Zlo neexistuje

Tvorivý tím koprodukčného nemecko-česko-iránskeho filmu There is no Evil pózuje so Zlatým medveďom pre najlepší film na 70. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Berlinale 29. februára 2020 v Berlíne. Iránsky režisér koprodukčného nemecko-česko-iránskeho filmu Mohammad Rasoulof si pre represálie v Iráne cenu nemohol osobne prevziať.