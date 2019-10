Nemecký zubár vytiahol najdlhší ľudský zub na svete

Bröhr verkündet, als Spitzenkandidat antreten zu wollen. Gleichzeitig wird in Mainz der längste Zahn der Welt gezogen. Zufall? https://t.co/mGXNqtpwtp — Umut Kurt (@UmutKurt_SPD) October 29, 2019

Offenbach am Main 30. októbra (TASR) - Zubný lekár Max Lukas z nemeckého mesta Offenbach am Main vytiahol jednému zo svojich pacientov zub dlhý 37,2 milimetra, čo predstavuje nový svetový rekord. V utorok získal potvrdenie o zápise do Guinnessovej knihy rekordov, informovala tlačová agentúra DPA a ešte predtým aj regionálny denník Frankfurter Neue Presse.K vytiahnutiu tohto nezvyčajne dlhého ľudského zubu došlo ešte vlani v septembri v blízkom meste Mainz, a to v rámci zákroku, ktorý podľa Lukasa nebol spočiatku "ničím pozoruhodný". Pacientom bol Nemec s chorvátskymi koreňmi, ktorý prišiel do ordinácie s opuchom a silnými bolesťami.Zubár zistil, že zdrojom ťažkostí je očný zub, pričom už na röntgenovej snímke videl, že je "neuveriteľne" dlhý. Po vytiahnutí "zhromaždil a odovzdal všetky dôkazy", na čo získal po zdĺhavom preverovaní potvrdenie, že ide o svetový rekord.