Nenechajme to plávať na Svetový deň vody

Bratislava 21. marca (OTS) - Čistenia sa zúčastnia zamestnanci, dobrovoľníci z občianskeho združenia Save NATURE by ČIVAS, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Clean.Piešťany. Celoslovenské podujatie v rámci projektu Nenechajme to plávať je pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a je jedným z prvých aktivít projektu Čisté Slovensko. Čistiacim aktivitám sa môže pridať ktokoľvek – stačí prísť na vybranú lokalitu 22. marca o 8.00.Cieľom tohtoročnej kampane Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname od roku 1993 je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy. Avšak v našich podmienkach je prioritou minimalizovať dopad mikroplastov, ktoré často končia v našich riekach a nádržiach príčinou nezodpovedných ľudí. Tento rok spoločne oslávime Svetový deň vody a našim riekam darujeme slobodu – oslobodíme ich od naplaveného odpadu.„Vďaka projektu Nenechajme to plávať a samozrejme vďaka obrovskej snahe dobrovoľníkov sme v minulom roku vyzbierali 1200 ton odpadu z brehov vodných tokov a nádrží. Oceňujem každú aktivitu, ktorá pomáha našim riekam a životnému prostrediu. O to viac, keď sa tým zvýši environmentálne povedomie medzi obyvateľmi, “ povedal Jozef Krška, generálny riaditeľ SVP.„Zdroje našej planéty sú ohraničené a preto s nimi musíme narábať ohľaduplne a uvážene. Ľudia zároveň významne zmenili a ďalej menia životné prostredie, žiaľ nie udržateľne. Nadmerná produkcia odpadu je jedným z hlavných dôvodov klimatickej zmeny a preto nemáme čas strácať čas. V Lidli podporujeme všetky aktivity, ktorých cieľom je ochrániť prírodu pre ďalšie generácie a vyzývame k tomu aj našich zákazníkov, napr. aj projektom Nenechajme to plávať,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.