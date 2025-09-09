< sekcia Magazín
Nespresso a The Weeknd rozšírili svoju kolekciu kávy o nové produkty
Nespresso a The Weeknd rozšírili svoju kolekciu kávy o nové produkty predstavené na celom svete. Značka je zároveň hrdým partnerom The Weeknd’s European 2026 Tour.
Autor OTS
Nespresso | Samra Origins by The Weeknd – stretnutie kávy a umenia. Vyskúšajte novú originálnu kávu z úpätia hory Kilimandžáro v Tanzánii a objavte nové doplnky a kávovar Vertuo.
Vevey, Švajčiarsko 9. septembra (OTS) – Značka Nespresso s nadšením oznamuje predaj (od 1.9. 2025) jej najnovšej kolekcie kávy, kávovarov a doplnkov vytvorených v spolupráci so spoločnosťou Samra Origins, remeselníckej kávovej značky a s legendárym Abelem Tesfayem známym ako „The Weeknd“. V kolekcii nájdete nové produkty, ktoré rozšíria našu ponuku kávy na slovenskom trhu. Spojujeme odborné znalosti kávy Nespresso s jedinečným umeleckým prístupom The Weeknd v rámci kolekcie New Samra Origins Tanzania. Zahŕňa 100% kávu Arabica z úrodných svahov Kilimandžáro v Tanzánii, kávovar Vertuo Pop+ s logom edície a zbierku doplnkov, ktorá oslavuje každodenné kúzlo kávy.
Táto spolupráca stelesňuje myšlienku, že káva je viac ako len nápoj - je to spoločný zážitok s našimi blízkymi, ktorý stimuluje diskusiu a kreativitu. Samra Origins je poctou koreňom Abela Tesfaya a najmä jeho matke Samre, ktorej neochvejná podpora bola pre neho vždy veľkou inšpiráciou. Partnerstvo so značkou Nespresso je oslavou krásy každodenných kávových rituálov a autentických medziľudských spojení, ktoré vznikajú v týchto intímnych okamihoch. Nespresso a Samra Origins spolu ukazujú, že káva je kreatívny katalyzátor, ktorý inšpiruje umenie, hudbu a kultúru.
„Keď som vyrastal, káva pre nás bola veľmi významným rituálom. Inšpirovala sa ňou celá moja umelecká cesta a preto mi prišlo založiť svoju vlastnú značku kávy ako prirodzený krok. Obdivujem integritu Nespresso a jeho starostlivosť o kvalitnú kávu a dizajn. Jeho globálny dosah navyše zodpovedá tomu, ako pristupujem k svojej vlastnej práci. Preto mi toto partnerstvo dáva dokonalý zmysel." - Abel “The Weeknd“ Tesfaye
Limitovaná edícia Samra Origins Tanzania je single origin káva pozostávajúca zo 100% premývanej Arabiky z úrodných svahov Kilimandžára v severnej Tanzánii. Zmes Samra Origins Tanzania kombinuje moderné umenie speváka The Weeknd s odbornými znalosťami kávy značky Nespresso. Jeho tóny šťavnatého červeného ovocia, jemná kyslosť a nádych suchých obilnín prinášajú nezabudnuteľný zážitok. Káva je k dispozícii pre Original a Vertuo systémy a je sprevádzaná novým kávovarom Veruo Pop+ ozdobeným logom celej spolupráce. V kolekcii tiež nájdete aj exkluzívny cestovný hrnček Nomad a cestovný pohár so slamkou Tumbler s logom a farbami tohto partnerstva.
„V spoločnosti Nespresso veríme, že káva a hudba dokážu prekračovať hranice, kombinovať a inšpirovať nové zážitky. Spolupráca s Abelom a značkou Samra Origins nám umožnila spojiť naše úsilie dosiahnuť dokonalú chuť s jeho umeleckou víziou. Táto spolupráca je oslavou toho, ako káva a kreativita môžu obohatiť ľudské životy, a sme hrdí na to, že môžeme privítať Abela a jeho fanúšikov do rodiny Nespresso. ” - Philipp Navratil, generálny riaditeľ spoločnosti Nespresso.
Značka Nespresso toto partnerstvo prvýkrát ohlásila na jar 2025 spoločne s odhalením svojho sponzorstva severoamerického turné The Weeknd „After Hours Til Dawn“, ktoré sa medzičasom považuje za najúspešnejšie R&B turné histórie.
Nespresso je hrdým oficiálnym partnerom pokračovania The Weeknd’s European 2026 Tour! Fanúšikovia, ktorí sú zároveň váženými členmi Nespresso Clubu získavajú exkluzívny prístup k predpredaju vstupeniek na jedinečný koncert The Weeknd. Ten sa začína vo štvrtok 11. septembra od 12:00 a potrvá iba 24 hodín. Je to príležitosť byť tam, kde sa hudba mení na nezabudnuteľný zážitok – napríklad vo Varšave, alebo Frankfurte.
Nová kolekcia zahŕňa kávovar Vertuo Pop+ a kávu Nespresso | Samra Origins by The Weeknd Tanzania Original, ktorú značka predstavila online a v butikoch Nespresso 1. septembra 2025. Káva Tanzania pre systém Vertuo bude predstavená v priebehu jesene.
Sledujte Nespresso a Samra Origins na sociálnych sieťach, aby vám neunikli žiadne novinky.
