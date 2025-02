Neviditeľní zlodeji energie: Ako odhaliť a odstrániť tepelné mosty

Bratislava 19. februára (OTS) - Ak ste niekedy stáli pri okne a cítili, ako vám cez neho sťahuje teplo z miestnosti, možno ste práve narazili na jeden z nich. Ako tieto zákerné úniky tepla odhaliť? A čo s nimi, keď ich už nájdeme?Hoci sa niektoré tepelné mosty dajú odhaliť aj voľným okom (napríklad viditeľná kondenzácia či plesne na stenách), najpresnejším nástrojom je profesionálna termovízia . Tá dokáže ukázať, kde teplo uniká, v reálnom čase a s presnosťou na milimeter. Tepelné mosty môžu zvýšiť energetické straty až o 30 %. Čiže aj keď máte kvalitnú izoláciu, ak sú v konštrukcii slabé miesta, účet za vykurovanie bude stále vyšší, než by mal byť.Tepelné mosty sa najčastejšie vyskytujú tam, kde sa stretávajú rôzne materiály alebo kde je stavebná konštrukcia prerušená. Medzi najproblémovejšie oblasti patria:– tu dochádza k tepelným únikom pre neprepojenú izoláciu– ak nie sú dobre utesnené, stávajú sa hlavnou bránou pre chlad– prechod medzi vnútorným a vonkajším prostredím býva kritický– ak nie sú dobre izolované, fungujú ako komín aj na teploPráve preto je dôležité investovať do kvalitných riešení, ako sú dobré vchodové dvere s dokonalým tesnením, ktoré môžu eliminovať jeden z najčastejších tepelných mostov – netesnosti v oblasti prahu a rámu.Najlepší spôsob, ako eliminovať tepelné mosty, je zabezpečiť súvislú a neprerušenú vrstvu tepelnej izolácie. Ak je izolácia v niektorých miestach prerušená alebo nesprávne osadená, dochádza k lokálnym únikom tepla. Jedným z riešení je kvalitná parotesná fólia , ktorá pomáha zabrániť prenikaniu vlhkosti do izolácie a tým zvyšuje jej účinnosť. Správne namontovaná fólia zabezpečí, že izolácia nebude degradovať a zachová si svoje vlastnosti po dlhé roky.Staré okná a dvere sú jedným z najčastejších vinníkov tepelných strát. Ak pri zatvorenom okne cítite prievan alebo ak sa na skle často objavuje kondenzácia, je čas zvážiť výmenu za moderné, viacvrstvové okná s nízkym súčiniteľom prestupu tepla.Kov je vynikajúci vodič tepla, čo znamená, že všetky kovové prvky v konštrukcii môžu vytvárať tepelné mosty. Ak je to možné, je dobré ich minimalizovať alebo ich prerušovať špeciálnymi izolantmi.