Neviete určiť hodnotu vašej domácnosti? Generali má riešenie

Bratislava 18. decembra (OTS) -Jedna z prvých otázok, ktorú klient dostane pri uzatváraní poistenia majetku je - Akú hodnotu má váš dom, byt alebo domácnosť? Odpoveď je veľmi dôležitá. Od tejto sumy sa totiž odvíja výška poistného plnenia vyplateného poisťovňou v prípade poistnej udalosti.Pri poisťovaní majetku klientom vždy odporúčame zvoliť poistnú sumu v takej výške, ktorá bude v prípade poistnej udalosti postačovať na zabezpečenie bývania v rovnakom komforte, aký mal klient pred vznikom škody. Odhadnúť hodnotu svojej domácnosti, ktorá by aspoň približne zodpovedala jej skutočnej hodnote, je však náročné.upozorňuje Tomáš Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.Práve preto prichádza Generali ako prvá poisťovňa na trhu s unikátnou webovou aplikáciou na určenie hodnoty majetku.vysvetľuje Tomáš Potúček z poisťovne Generali.Hodnota jednotlivých vecí, ktoré sú uvedené v aplikácii, bola konzultovaná priamo s predajcami, preto odzrkadľuje reálne priemerné ceny v obchodoch. Samozrejme, ak ste kúpili napríklad chladničku lacnejšie alebo drahšie, než uvádza aplikácia, viete si túto sumu ľubovoľne upraviť. Rovnako si viete jednoducho doplniť aj predmety spolu s ich hodnotou, ktoré v domácnosti máte, no nenachádzajú sa v ponuke aplikácie.Po virtuálnom prejdení všetkých izieb je na vami zadanú e-mailovú adresu zaslaná sumarizácia hodnoty vašej domácnosti. Vyplnenie aplikácie pritom zaberie zhruba 10 minút.V priemere vlastní bežný Európan niekoľko tisíc vecí, ktorých prítomnosť si vo svojom príbytku už ani neuvedomuje, no dohromady môžu predstavovať skutočne vysokú hodnotu.hovorí Potúček.Okrem toho, si mnohí pri výpočte hodnoty domácnosti ani neuvedomia, že aj pivnica, garáž či kôlňa sú súčasťou domácnosti a do finálnej sumy je tak potrebné zarátať aj majetok, ktorý sa v nich nachádza.Aplikácia na určenie hodnoty majetku je k dispozícii nielen klientom poisťovne Generali, ale všetkým, ktorých zaujíma finančná hodnota ich domácnosti. Využitie aplikácie nie je podmienené dojednaním si poistenia. Jej cieľom je pomôcť klientom s čo najadresnejším určením celkovej hodnoty ich majetku.Vyskúšajte si túto webovú aplikáciu aj vy na https://generali.sk/hodnota-domacnosti/