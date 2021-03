Nevlastná sestra prináša provokatívny príbeh o Popoluške naopak

Bratislava 29. marca (TASR) - Nevlastná sestra je názov knižnej novinky, ktorá prináša provokatívny príbeh o Popoluške naopak. "Tentoraz pohľadom jej nevlastnej škaredej sestry Isabelle, ktorá rovnako túži po šťastí," priblížil pre TASR marketingový manažér Mário Gešvantner nevšednú rozprávku z pera oceňovanej americkej autorky Jennifer Donnellyovej, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve CooBoo v slovenskom preklade Denisy Ghaniovej.



Donnellyová sa vo svojej knihe pýta, či môže byť aj škaredé dievča šťastné, a odkazuje, že krása nie je všetko. Knižka vyvolala hneď po svojom vydaní pozitívne ohlasy. "Toto je ďalší potrebný hlas odhaľujúci stereotypné kultúrne mýty,"> napísali v The Bulletin of the Center for Children's Books, rešpektovanom akademickom časopise. "Nový pohľad na klasickú rozprávku sa zameriava na mnohé podoby krásy, ktorá vie rozpútať nenávisť a krutosť, ale aj na silu ľudí zobrať na seba zodpovednosť za svoje osudy," všimli si v Publishers Weekly tému preceňovania krásy.



Nevlastná sestra Isabelle mohla byť navždy šťastná – princovu lásku mala na dosah ruky. Lenže ona nie je tá krásavica, ktorá na plese stratila črievičku. Je škaredá nevlastná sestra, ktorá si odsekla prsty na nohe, aby jej do topánky vošla. Keď princ odhalí podvod, s hanbou ju vyženie. Tam, kde sa končí príbeh Popolušky, začína sa príbeh nevlastnej sestry. Isabelle sa nevzdáva. Nechce skloniť hlavu pred svetom ceniacim si iba krásu. Rozhodne sa ukázať, že je v nej oveľa viac, než si všetci myslia. Musí čeliť vlastným démonom, zmeniť svoj osud, a možno dokonca predefinovať samotnú predstavu o kráse.



Donnellyová je autorkou 13 románov, za ktoré získala množstvo ocenení, medzi inými rešpektovanú Printz Award. V knihe Nevlastná sestra si za hlavnú postavu vybrala "záporáčku", ktorá v pôvodnej rozprávke Popoluške pekne znepríjemňovala život. Snaží sa vidieť svet jej očami a pochopiť jej správanie. "Mám slabosť pre rozprávkových zloduchov. Aj darebáci sú veľmi ľudskí: sú sebeckí, netrpezliví, nahnevaní. Riadia sa svojimi chúťkami, sú príliš hlasní, príliš dotieraví. A chcú veci, ktoré by nemali mať – prestíž, paláce, moc," komentovala autorka svoj počin, v ktorom sa jej napokon podarilo vykresliť sympatickú postavu "zničeného, ale nie nenapraviteľného dievčaťa so srdcom bojovníka".