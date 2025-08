Nezabudnite si prezuť papuče

Bratislava 5. augusta (OTS) - Lenže predstava čakania v dlhých radoch na lanovku je niečo, čo si nikto nechce ani skúsiť zažiť, a odstáť už vôbec nie. A to sme ešte nehovorili o tom, že sa musíte kdesi trepať s celým výstrojom a výzbrojou na celý deň, odšliapete si kus cesty priamo v lyžiarkach, pretože sa nezmestia spolu so všetkými vecami do batohu a vy nechcete mať pri lyžovaní vďaka veľkej záťaži na chrbte žiadne pohybové obmedzenia. Ako teda vyriešiť tento problém? Ako si zbaliť všetko, perfektne si zalyžovať, poskákať v prašane bez záťaže a pritom si užiť všetko, čo zimná dovolenka na lyžiach predstavuje? Jednoducho.. Stačí si vybrať obľúbené lyžiarske stredisko s možnosťou tzv. „ski in & ski out“. Neviete, čo to znamená? Vysvetlenie je jednoduché. Predovšetkým sa rozlúčte so stresujúcimi lyžovačkami. Navoskujte lyže sebe aj rodine a zalyžujte si v tých najlepších zimných strediskách. A vyberte si pre seba to najlepšie. Viete si predstaviť komfort, keď máte svah rovno pod oknami? Ski in & ski out apartmány vám umožnia lyžovať bez stresu a starostí s dopravou a parkovaním. Pojem ski in & ski out znamená priamy prístup z ubytovania na lyžiarsku zjazdovku a späť. Ubytovanie sa nachádza priamo pri svahu, takže si nemusíte so sebou na svah zobrať skoro nič. Všetko nájdete na zjazdovke a všetko si môžete nechať v izbe. Nepotrebujete nič, len sa nezabudnite prezuť, aby ste náhodou nevyšli na svah priamo v papučiach. Znamená to, že sa môžete ísť lyžovať kamkoľvek a bez problémov sa vrátite priamo do ubytovania. Nepotrebujete vyčkávať kdesi na skibus, ktorý buď práve mešká, alebo jednoducho niekde zapadol či je taký plný, že sa jednoducho nedostanete dnu. Ani vás nebudú bolieť nohy, ktoré celý deň lyžovali, vy by ste sa najradšej okamžite vyzuli po náročnom zjazde, ale v autobuse, kde ledva stojíte sa jednoducho vyzuť nedá. Ski in & ski out znamená, že nemusíte nikam dochádzať ani cestovať so žiadnym lyžiarskym vybavením. Všetko máte priamo pod nosom.Kráľovnou športových disciplín pod zimným slnkom na južnej strane rakúskych Álp je lyžovanie pod slnkom zaliatych svahoch od polovice marca do konca zimnej sezóny. Perfektné zjazdovky, kvalitné služby, dobré zázemie, ubytovanie na dosah a optimálny pomer kvality a ceny. Ideálne miesto pre skvelú lyžiarsku dovolenku na snehu, to je Tirolsko. Slnkom zaliate svahy v kombinácii s dávkou južanskej pohostinnosti a gurmánskej korutánskej alpsko-jadranskej kuchyne, sú na zimnú dovolenku priam stvorené. Korutánske lyžiarske strediská zaznamenávajú v zimných mesiacoch o 100 slnečných hodín viac ako destinácie severne od hlavného alpského hrebeňa. Merajú sa nassfeldskými zimnými slnečnými hodinami, umiestnenými priamo pri hornej stanici lanovky. Nezabudnite si opaľovací krém, pretože v stredisku Gerlitzen Alpe si slnečných lúčov aj počas zimnej dovolenky užijete neúrekom. Ten, kto chce slnečné lúče na svahu využiť naozaj naplno, by v žiadnom prípade nemal vynechať skorú rannú lyžovačku v stredisku Bad Kleinkirchheim. Špičkové korutánske lyžiarske strediská ponúkajú ďaleko od masového turizmu ideálne podmienky na uvoľnenú zimnú dovolenku na svahu i mimo neho. Moderné pohodlné lanovky s vyhrievanými sedadlami v Nassfelde alebo v Gerlitzene, náročné zjazdy na Turrachu a Katschbergu a najvyššie položené lyžiarske strediská Korutánska, ľadovec Mölltaler Gletscher-Ankogel a Grossglockner-Heiligenblut uprostred trojtisícoviek sú zárukou zasneženej zábavy až do jari.Existuje veľa stredísk , ktoré poskytujú maximálne pohodlie, pretože umožňujú lyžovanie priamo do strediska a vychádzať z neho bez použitia akéhokoľvek dopravného prostriedku, čiže sa nemusíte nikam trmácať. Namiesto toho, aby ste vláčili ťažké lyže a lyžiarky do auta alebo skibusu, prezúvať sa na svahu a presúvať sa tam a späť, hore dole, jednoducho sa oblečiete do lyžiarskej výstroje, urobíte pár krokov a o chvíľu môžete lyžovať. Je jedno, či ste začiatočník alebo milovník prašanu, určite ste sa s pojmom „ski in ski out“ už zoznámili. Má menej spoločného s fyzickým lyžovaním a viac s vaším ubytovaním na horách, ubytovaním, kde sú horské svahy priamo pred vašimi dverami. Tento typ ubytovania vám umožňuje lyžovať (alebo snowboardovať) priamo k vlekom, tratiam a zjazdovkám a potom sa na konci dňa lyžovať domov. Ski in - inými slovami povedané, môžete lyžovať priamo až k vchodu do svojho ubytovania, čo je pre lyžiarov i snowboardistov topka. Pojem ski out znamená, že sa môžete zo svojho ubytovania vrhnúť doslova priamo na zjazdovku či lanovku. Jednoducho vyjdete von a začnete svoju lyžiarsku púť priamo k vleku alebo na trati, a to bez potreby ďalšej dopravy alebo dlhého šliapania v lyžiarkach.