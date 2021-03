Nezabudnuteľný spevák Jiří Schelinger by sa dožil 70 rokov

Bratislava 6. marca (TASR) – V sobotu 6. marca uplynie 70 rokov od narodenia českého speváka, gitaristu a skladateľa Jiřího Schelingera. Jeho krátka a úspešná dráha sa skončila v Bratislave tragicky 13. apríla 1981, mesiac po jeho tridsiatych narodeninách.



Jiří Schelinger sa narodil 6. marca 1951 v Bousove v okrese Chrudim. Vyrástol v rodine učiteľa klasickej gitary v pražskej štvrti Nusle spolu s o rok mladším bratom Milanom.



Svoju prvú skupinu Nothing But Nothing založil už na základnej škole, hral v nej na gitare. Prvými vzormi pre neho boli Američania Ray Charles a Otis Redding. Tri roky sa v Ľudovej škole umenia učil hre na klavír a krátko aj na gitare.



Učilište, kde sa pripravoval na profesiu inštalatéra, nedokončil. Niekoľko mesiacov bol kulisárom v Divadle Jiřího Wolkera.



Jeho spevácke kroky po osemnástke sú spojené s pražskými barovými skupinami Smaragd, Majestic a The Happy Five. Tu ho našiel Karel Šíp a ponúkol mu miesto speváka v skupine Faraon. Šípov Faraon bol akousi českou napodobeninou v tej dobe populárnej anglickej skupiny Mungo Jerry. S ňou nahral Schelinger aj prvé známe piesne Dráty pletací, Boty děravý, René, já a Rudolf aj svoj prvý veľký hit Holubí dům. Autorom hudby k tejto dodnes obľúbenej piesni je Jaroslav Uhlíř, text napísal Zdeněk Svěrák, ktorý však z politických dôvodov počas nastupujúcej normalizácie musel siahnuť po pseudonyme Emil Synek.



V roku 1974 prešiel Schelinger do skupiny Františka Ringo Čecha. S touto kapelou nahral v roku 1975 album Nemám hlas jako zvon, aj ďalšie dva Báječní muži (1975) a Hrrr na ně... v roku 1977.



S kapelou Františka Ringo Čecha koncertovali v roku 1977 spolu s britskou skupinou Smokie, ktorá bola v tej dobe na vrchole slávy. V roku 1979 vyšla v Supraphone ďalšia LP platňa s názvom ...nám se líbí...



Pokiaľ na začiatku speváckej dráhy začínal s rhythm & blues a soulom, postupne cez pop prešiel k tvrdšiemu rockovému soundu. Ten ešte zvýraznil, keď do skupiny Františka Ringo Čecha prišiel na post kapelníka a gitaristu jeho mladší brat Milan. Rockový repertoár zabiehali na koncertoch a v roku 1981 mali vydať album Zemětřesení ale Jiří nahral iba dve skladby Alchymista a Sen.



Schelinger hral v hudobných filmoch Romance za korunu (1975), Trhák (1980) a v televíznej komédii Kufr plný nadějí (1977). Naspieval titulné piesne do filmov Hop a je tu lidoop a Což takhle dát si špenát, obidva filmy mali premiéru v roku 1977.



Jeho sľubnú spevácku kariéru ukončila tragédia, keď zomrel za dodnes úplne nevysvetlených okolností v Bratislave. Z oslavy po nakrúcaní hudobného programu Televízny klub mladých išla partia po starom moste cez Dunaj, skúšali svoje schopnosti chôdzou po zábradlí a skokom do Dunaja. Schelingerovo telo našli v Dunaji až po troch týždňoch. V ten osudný deň mal iba mesiac a týždeň po tridsiatych narodeninách.



Výber z jeho speváckej dráhy vyšiel vo februári 2006 - ponúkol kompilačný dvojalbum Jsem prý blázen jen (To nejlepší z let 1973-1981). K nedožitej šesťdesiatke vydal Supraphon vo februári 2011 trojkompiláciu s názvom Čas 51:71:81.



V marci 2016 vyšla reedícia albumov Hrrr na ně ...nám se líbí, v marci 2019 reedícia prvých dvoch albumov Nemám hlas jako zvon a Báječní muži. V septembri 2019 vyšla vinylová reedícia kompilácie Holubí dům - Best Of. K nedožitej sedemdesiatke vydal Supraphon v reedícii na vinyle dnes už legendárny album Hrrr na ně...