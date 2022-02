Legendárny hokejista Phil Esposito jubiluje, má okrúhlych 80 rokov

Sault Ste. Marie 20. februára (TASR) - Medzi najikonickejších hokejistov NHL patril Phil Esposito, ktorý v zámorskej profilige strieľal góly 18 sezón. V drese Bostonu Bruins sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára.



Dres kanadskej reprezentácie si obliekol v roku 1972 počas ôsmich dueloch proti sovietskej "zbornej" v tzv. Sérii storočia, v ktorej sa stal najproduktívnejším hráčom. V roku 1976 sa s národným tímom dočkal triumfu v Kanadskom pohári.



Esposita pri príležitosti 100. výročia vzniku NHL zaradili v januári 2017 medzi stovku najlepších hráčov ligy. Ako GM Tampy Bay Lightning sa stal prvým manažérom v NHL, ktorý podpísal zmluvu so ženou - brankárkou Manon Rheaumovou. Tá za floridský tím v rokoch 1992 a 1993 odchytala po jednej tretine v prípravných zápasoch.



Legenda NHL Phil Esposito, člen Hokejovej siene slávy v Toronte, oslávi v nedeľu 20. februára 80 rokov.



Phil Esposito, celým menom Philip Anthony Esposito, sa narodil 20. februára 1942 v kanadskom meste Sault Sainte Marie. Vyrastal v rodine talianskych prisťahovalcov a mal mladšieho brata Tonyho Esposita (1943 – 2021), ktorý patril k brankárskym legendám NHL a tiež ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov profiligy.



Kariéru odštartoval v tínedžerskom veku podpisom zmluvy s Chicagom Black Hawks. Od roku 1960 však hrával najprv za juniorský tím Sarnia Legionnaires, neskôr do roku 1962 strieľal góly v drese St. Catharines. Odtiaľ ho povolali do tímu St. Louis Braves, farmy Chicaga Black Hawks.



Nevynikal síce výnimočným korčuľovaním, ani brilantnou technikou, ale ako center strieľal veľa gólov, a tak v roku 1964 dostal šancu v Chicagu Black Hawks. V drese "jastrabov" strávil tri a pol sezóny a v roku 1967 odišiel do Bostonu Bruins.



V drese "medveďov" sa prepracoval medzi najlepších hráčov NHL. V sezóne 1968/1969 dosiahol 49 gólov a 77 asistencií, čím sa stal prvým hráčom v NHL, ktorý zaznamenal viac ako 100 bodov, v jeho prípade 126, počas jedného ročníku. Na konci sezóny 1969/1970 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára a spolu so spoluhráčom Bobbym Orrom patril k najväčším hviezdam nielen Bostonu, ale celej NHL. V nasledujúcom ročníku 1970/1971 prekonal svoje bodové maximum, keď za 76 gólov a rovnaký počet nahrávok dosiahol 152 bodov. V roku 1972 opäť nad hlavu zodvihol legendárny Stanleyho pohár.



Po osem a pol sezónach v Bostone Bruins, sa v roku 1975 stal hráčom New Yorku Rangers. Vymenil nielen tím, ale aj číslo na drese, legendárnu sedmičku vystriedala 77. Newyorských "jazdcov" viedol aj ako kapitán, ale ďalší Stanleyho pohár nezískal. Bodovo (81) najlepšiu sezónu zaznamenal v rokoch 1977/1978, keď v základnej časti strelil 38 gólov a 43-krát asistoval.



Profesionálnu kariéru ukončil Phil Esposito v roku 1981 vo veku 39 rokov. V základnej časti NHL odohral 1282 duelov, v ktorých dosiahol 1590 kanadských bodov za 717 gólov a 873 asistencií. V 130 zápasoch play off pridal 137 bodov za 61 gólov a 76 asistencií. Dvakrát (1969, 1974) získal Hart Memorial Trophy pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL a v rokoch 1969, 1971, 1972, 1973, 1974 sa stal držiteľom Art Ross Trophy, ocenenia pre najproduktívnejšieho hokejistu profiligy.



V roku 1984 Esposita uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte a v roku 2017 ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov NHL.



Dres kanadskej reprezentácie si obliekol aj počas slávnej tzv. Svetovej série v roku 1972, keď Kanada odohrala osem dramatických duelov s tímom Sovietskeho zväzu. Sériu vyhrali Kanaďania, keď "zbornú" zdolali v rozhodujúcom ôsmom zápase. Najproduktívnejším hráčom legendárnej série sa stal práve Esposito, ktorý nazbieral 13 bodov za sedem gólov a šesť asistencií.



V reprezentačnom drese slávil aj triumf v Kanadskom pohári v roku 1976, keď Kanada v dvoch finálových dueloch zdolala Československo.



Po skončení kariéry pôsobil ako komentátor zápasov NHL. V rokoch 1988 - 1989 bol generálny manažér New Yorku Rangers. Stál pri zrode klubu Tampa Bay Lightning, ktorý ako generálny manažér viedol v rokoch 1992 - 1998. V roku 1992 sa rozhodol pre historický krok v NHL, keď do Tampy angažoval ženu – brankárku Manon Rheaumovú, ktorá za floridský tím v roku 1992 odchytala jednu tretinu v prípravnom zápase proti St. Louis Blues a o rok neskôr jednu tretinu proti Bostonu Bruins.







Zdroje: www.nhl.com; www.britannica.com