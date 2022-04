Už 60 rokov nám drží miesto: Zlatý slávik Pavol Habera jubiluje

Na archívnej snímke Pavol Habera na koncerte. Foto: archív TASR

Brezno/Bratislava 12. apríla (TASR) – Do povedomia širokej verejnosti sa Pavol Habera dostal a výraznú popularitu získal najskôr ako líder skupiny Team, neskôr prostredníctvom sólovej dráhy, ale aj ako kritický porotca v televíznej hudobnej show Slovensko hľadá Superstar. Na svojom konte má šesť zlatých slávikov, štyroch z československej éry a dvoch slovenských.V utorok 12. apríla sa spevák, skladateľ a hudobník Pavol Habera dožíva 60 rokov.Pavol Habera, v krstnom liste má uvedené meno Pavel, sa narodil 12. apríla 1962 v Brezne. Na základnej škole chodil do hudobnej školy na husle, čo ho však príliš nebavilo. Na Vianoce roku 1975 dostal od rodičov prvú gitaru - španielku. Rok nato, počas štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej, hral v prvej stredoškolskej skupine Small. Vymenila niekoľko mien, tým posledným bolo 3MH (Muriňák, Mikloško, Mirilovič, Habera).V roku 1983, to už bol študentom Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave, sa zúčastnil na prvej speváckej súťaži - na festivale Mladá píseň Jihlava. S dvoma vlastnými piesňami Deti a Únava skončil tretí, vyhrala Ingrid Kálmanová (neskôr skupina Madam), druhý bol Petr Sepéši.Počas vysokoškolských štúdií spieval v skupinách Tristo hrmených a Burčiak. Promoval v roku 1985 a na následnej základnej vojenskej službe, ktorú absolvoval vo Vojenskom umeleckom súbore v Tábore, hral jeden rok v armádnej kapele.Hoci vyštudoval ekonómiu, prednosť dostala hudba. Po absolvovaní základnej vojenskej služby bola v roku 1986 jeho prvou skupinou Avion, ktorej šéfoval Fero Griglák. Po roku sa rozpadli a v roku 1987 prišiel do skupiny Team. V lete 1988 vydala skupina prvý album, na ktorom boli hity ako Nároční, Reklama na ticho či Malá nočná búrka. Album priniesol skupine úspech, predaj prevýšil štvrť milióna kusov. V roku 1989 vyšla druhá LP platňa Prichytený pri živote s hitmi Lietam v tom tiež, Prievan v peňaženke a Pieseň pre nesmelých a v roku 1990 ďalšia veľmi úspešná LP Team 3 s hitmi Držím ti miesto a Severanka.V roku 1991 vydal Pavol Habera svoj prvý sólový album s názvom Habera. Z neho sú hity Je to vo hviezdach a Láska necestuj tým vlakom.So skupinou Team vydal jedenásť albumov, posledný pod názvom Team 11 vyšiel v novembri 2007. Hitom z neho bola pieseň Ako málo. Pavol Habera vydal tiež šesť sólových albumov, šiesty - To sa stáva, vyšiel v roku 2006.V roku 1996 nahral spolu s Petrom Dvorským, Karlom Gottom a Slovenskou filharmóniou album Svet lásku má, dva roky nato vyšiel album Vianočné koncerty s Petrom Dvorským a v roku 1999 album Vianočná hviezda, rovnako s Petrom Dvorským.V roku 1992 sa prvýkrát postavil na divadelné dosky, na bratislavskej Novej scéne hral v rockovej opere Evanjelium o Márii režiséra Jozefa Bednárika, ako aj v muzikáloch Jozef a jeho zázračný farebný plášť (1994) a Traja mušketieri (2004). Hlavnú úlohu, šoféra kamiónu, ktorého zlákala hudba si zahral vo filme Fontána Pre Zuzanu 2 (1993).Pavol Habera je držiteľom štyroch československých zlatých slávikov, trikrát so skupinou Team, v rokoch 1989, 1990 a 1991 a jedného sólového, v poslednej kategórii spevákov v roku 1991. Po rozdelení Československa a obnovení ankety Slávik na Slovensku získal v rokoch 1998 a 1999 prvých dvoch zlatých slávikov.V apríli a v máji 2008 podnikla skupina Team koncertnú šnúru po slovenských a českých mestách k 20. výročiu založenia skupiny pod názvom Pavol Habera a Team Best Of Tour 2008. V máji a júni 2012 odohral so skupinou Habera & Team Final Tour 2012. V máji a v júni 2016 sa vrátili na koncertné pódiá v rámci Habera & Team Tour 2016 a od júna absolvovali Habera & Team Tour 2019.Ako stabilný porotca speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar a Česko Slovenská Superstar si Pavol Habera vyslúžil prezývku "kat". Žije v Prahe s partnerkou, modelkou Danielovou Peštovou, majú spolu dcéru Ellu Joy a syna Paula Henryho. Z prvého manželstva má dcéru Zuzanu.