Nikdy nehovor nikdy nakrúcali aj v prostredí misie profesora Krčméryho

Bratislava 28. júla (TASR) - Film Nikdy nehovor nikdy má za sebou slávnostnú premiéru v Bratislave. Vzťahovú komédiu od producentov kinohitov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť či V lete ti poviem, ako sa mám, predstavil v stredu (26. 7.) bratislavskému publiku režisér Braňo Mišík s hlavnými hereckými predstaviteľmi Tomášom Maštalírom a Terezou Kostkovou. Nechýbali herci vo vedľajších úlohách, medzi nimi Lenka Krobotová, Lucia Siposová, Branislav Bystriansky či Hana Holišová. V snímke si zahrala aj speváčka Dominika Mirgová.



"Teší ma, že náš film ide do kín. Dúfam, že si diváci nájdu k nemu cestu a že ich poteší a budú z kina odchádzať s dobrým pocitom," vyprevádzal svoj celovečerný debut do kín režisér.



Producentka Oľga Núňezová poďakovala celému štábu, ktorý sa na príprave snímky podieľal. "Verím, že diváci budú po filme odchádzať s pocitom, že všetko zlé môže byť na niečo dobré," poznamenala k filmovej novinke a pripomenula, že je pre tvorcov výnimočná aj preto, lebo pri nej spolupracovali s už zosnulým profesorom Vladimírom Krčmérym. "Len vďaka nemu a jeho tímu sa nám v Afrike podarilo natočiť autentické zábery z prostredia jeho misie, ktorej zasvätil celý svoj život," dodala Núňezová.



Hlavní hrdinovia filmu Naďa a Peter sa stretávajú v čase, keď sa obidvom rozpadajú dlhoročné manželstvá. Nie je to obvyklé zoznámenie, keďže do seba navzájom narazia autami. Všetko zlé je však na niečo dobré, postupne začnú v živote na seba "narážať" čoraz častejšie. Po vyriešení poistnej udalosti sa náhodne stretávajú na hodinách jogy, ktoré vedie Naďa a ktoré majú Petrovi pomôcť pri problémoch s chrbticou. Napokon sa na jogovom pobyte nechcene ocitnú na spoločnej izbe aj so svojimi deťmi z obidvoch strán.



"Feel-good" film Nikdy nehovor nikdy vznikol v produkcii spoločností Nunez NFE a Trinity Pictures. Do slovenských kín vstúpi 3. augusta.