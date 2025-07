Nikka Kusendová vydáva skladbu Skryté ja

Bratislava 16. júla (TASR) - Speváčka Nikka Kusendová, známa ako víťazka šou Česko Slovensko má talent, pokračuje vo vlastnej umeleckej ceste. Pravidelne prináša fanúšikom novú hudbu a aktuálne prichádza s pesničkou Skryté ja, hravou, osobnou výpoveďou o vnútornej slobode, ktorú si nechce nechať vziať. TASR informovala PR manažérka Andrea Sulovská.



„Je to o dvoch osobnostiach - o mne a o mojom skrytom ja. Táto stránka je šialená, spontánna, stále trochu detská… a niekedy potláča tú trápnu dospeláčku, ktorou sa občas musím stať. Uvedomila som si, že túto verziu seba nechcem nikdy stratiť. Tú, ktorá sa smeje, spí s plyšákmi a robí veci, ktoré ma bavia, nie preto, že sa to očakáva,“ vysvetľuje Nikka.



Pieseň vznikla pôvodne ako improvizácia a následne bola dotvorená v spolupráci s producentom Andrejom Hruškom, s ktorým Nikka pracuje už niekoľko rokov. Text vznikol z jej osobných poznámok a tém, ktoré spracovala Martina Hrušková. Výsledkom je ľahká, no zároveň výpovedná skladba o hľadaní rovnováhy medzi vonkajším svetom a vnútornou slobodou.



Videoklip sa nakrúcal v okolí Bošáce a Trenčína, v blízkom prostredí, ktoré speváčka nazýva domovom. Na réžii a vizuálnej stránke sa podieľali Dominik Janovský a producent skladby Andrej Hruška, ktorý bol pri nakrúcaní prítomný a aktívne sa zapojil do tvorby klipu. Nikka je obom nesmierne vďačná za ich nápady, energiu a výslednú atmosféru videa, ktorá dokonale vystihuje posolstvo piesne. Atmosféra počas natáčania bola rovnako spontánna ako samotná pieseň.



Skryté ja je pokračovaním speváčkinej pravidelnej autorskej tvorby. Medzi jej posledné single patria skladby Vzorec na šťastie, Čas a Cestovateľská, ktorými si postupne buduje vlastnú hudobnú identitu a stále ju rozvíja.