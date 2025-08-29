< sekcia Magazín
Nikola a Nikolaj sú inteligentní
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú "víťazstvo". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto na Slovensku menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino. Meniny oslavujú spolu 29. augusta.
Ľudia s uvedenými menami pôsobia na prvý pohľad ako flegmatici. Nevedeli by však žiť bez pevného cieľa. Sú stále bojovne naladení, no bojujú najmä sami so sebou. Ide o veľmi inteligentné bytosti, ktoré ale nemajú veľký záujem v spoločnosti sa blysnúť.
Na Nikoly, Nikolajov treba už od raného detstva pôsobiť tak, aby sa neuzatvárali do seba, ale aby brali do úvahy aj svoje okolie. Nedávajú veľmi najavo svoje city a priateliť sa s nimi je dosť ťažké. V dospelosti ich nájdeme prevažne na vedúcich postoch v súdnictve, obchode či vo vojenských funkciách. Aj Nikoly a Nikolajovia majú v oblasti zdravia slabšie stránky - sú to kosti a pečeň.
Nikolu a Nikolaja ovplyvňujú planéty Jupiter a Mesiac. Ich šťastné farby sú modrá, biela a svetlozelená. Ochranné rastliny slez, šalvia, medovka, ochranné kamene granát, perla a nefrit.
