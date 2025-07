Nina potrebuje v živote nájsť istotu

Bratislava 12. júla (TASR) - Ženské meno Nina je ruské, ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je "pochádzajúca z mesta Ninive". Nositeľky tohto mena oslovujeme Ninka, Ninočka.



Niny, ktoré majú meniny 12. júla, potrebujú v živote nájsť istotu, aby mohli byť šťastné. Veľmi im záleží na tom, aby ich mal niekto rád a vždy pri nich niekto stál. Naproti tomu majú dosť uzavretú povahu. Nechcú sa totiž spáliť, majú strach z omylu. Ninky vedia byť očarujúce. Sú tiež veľmi citlivé, nežné a láskyplné.



Ich zdravie je zvyčajne dobré. Majú veľa životných síl a najmä chuti do života, do práce a nikdy sa nesťažujú. Prospeje im, ak si do jedálneho lístka zaradia hrozno, jabĺčka, maliny a broskyne.



Ich obľúbené farby sú zelená, biela a modrá, ochranné rastliny fialka, prvosienka, ochranné kamene sú achát a koral.