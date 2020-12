OPLATÍ SA VZHLIADAŤ K NEBU: Nočná obloha bude koncom roka aktívna

Bratislava 14. decembra (TASR) – Nočná obloha bude koncom roka aktívna, maximá svojej aktivity dosiahnu viaceré meteorické roje. V pondelok ho ukážu Geminidy – meteorický roj, ktorý je činný od 11. do 17. decembra. Miesto, z ktorého zdanlivo vyletujú, leží v súhvezdí Blížencov. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková. "Je to veľmi koncentrovaný roj, z fotografických pozorovaní vychádza priemer roja len 22 miliónov kilometrov. Pre porovnanie – priemer meteorického roja Orioníd je 56 miliónov kilometrov. V oblasti maxima je viac jasnejších meteorov, keďže hustejšie centrálne vlákno obsahuje väčšie zastúpenie väčších čiastočiek. Kým väčšina známych meteorických rojov má za materské teleso kométu, Geminidy sú mimoriadne tým, že sa pohybujú v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon," povedal Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. V maxime je možné vidieť 70 meteorov za hodinu. Podmienky na pozorovanie sú podľa SAV výborné, pretože Mesiac nebude rušiť svojim svitom, keďže je v nove.



Maximum aktivity meteorického roja U Midy alebo Ursidy, ktorý je činný od 17. do 26. decembra, nastane 22. decembra. "Radiant leží blízko Polárky v súhvezdí Malého medveďa. Roj súvisí s krátkoperiodickou kométou Tuttle s obežnou dobou 13,6 roka. V maxime je možné vidieť približne desať meteorov za hodinu. Podmienky na pozorovanie sú v roku 2020 priemerné – Mesiac je počas maxima v prvej štvrti," poznamenal Svoreň.



SAV informuje, že aj tento rok sa môžu ľudia tešiť na kométu viditeľnú počas Vianoc. V druhej polovici decembra bude malými ďalekohľadmi pozorovateľná kométa 141P/Machholz 2. "Pozorovateľná bude dve až tri hodiny večer nad západným obzorom. Kométa prejde v decembri zo súhvezdia Kozorožca do súhvezdia Vodnára. Najbližšie popri Slnku prejde 15. decembra, najväčšiu jasnosť 8,5 magnitúdy dosiahne 24. decembra," povedal astronóm.



Slnko dosiahne najjužnejšiu polohu na oblohe a začne sa vracať na sever 21. decembra o 11.02 h. Astronóm uviedol, že to znamená postupne väčšiu výšku Slnka nad obzorom, skracovanie noci a predlžovanie dňa. "Táto zmena bude pokračovať až do 21. júna 2021, keď Slnko dosiahne o 5.32 h polohu vzdialenú najviac na sever od nebeského rovníka," uzavrel astronóm.