Nomináciám na Zlaté glóbusy dominujú filmy Barbie a Oppenheimer

Los Angeles 11. decembra (TASR) - Filmy Barbie a Oppenheimer získali v pondelok najviac nominácií na tohoročné filmové a televízne ocenenia Zlatý glóbus, ktoré každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



V rebríčku tesne vedie feministicko-satirická snímka Barbie režisérky Greta Gerwigovej s deviatimi nomináciami vrátane kategórií ako najlepšia filmová komédia alebo muzikál, najlepšia réžia, scenár, herečka aj najlepší herec.



Za Barbie nasleduje kritikmi oceňovaná dráma Oppenheimer od režiséra Christophera Nolana, o rovnomennom vynálezcovi atómovej bomby, s ôsmimi nomináciami, a to vrátane kategórií ako najlepšia filmová dráma či najlepšia réžia.



Oba zmienené filmy, ktoré bývajú spoločne nazývané aj "Barbenheimer" z dôvodu, že ich uvedenie do kín pripadlo na rovnaký júlový termín, sa stali komerčnými trhákmi. Nomináciami na Zlaté glóbusy si zabezpečili silný štart do sezóny hollywoodskych filmových ocenení, ktorá vyvrcholí marcovým udeľovaním Oscarov.



Väčší počet, a to konkrétne sedem nominácií, získali aj filmy Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon) prominentného režiséra Martina Scorseseho a sfi-ci Chudiatko (Poor Things). Päť nominácií, o ktorých hlasujú členovia HFPA, sa ušlo aj americko-kórejskej romantickej dráme Minulé životy (Past Lives).



Nominácie boli ohlásené aj v televíznych kategóriách, kde v dramatickej sekcii dominoval seriál Boj o moc (Succession), a v komediálnej zase Medveď (The Bear) a Iba vraždy v budove (Only Murders in the Building).



Zlaté glóbusy sú po Oscaroch — cene americkej Akadémie filmových umení a vied — druhým najvýznamnejším filmovým ocenením v USA. Asociácia HFPA, ktorá ich každoročne udeľuje, však od roku 2021 čelí rozsiahlej kritike a obvineniam z rasizmu, sexizmu, zastrašovania a korupcie.



Aj z týchto dôvodov televízia NBC odovzdávanie Zlatých glóbusov predvlani odvysielať odmietla, hoci tak robila od roku 1996. O rok na to síce odovzdávanie cien opäť vysielala, neskôr však s HFPA ukončila dohodu a novým "domovom" Glóbusov sa stala televízia CBS.



V poradí už 81. ročník odovzdávania Zlatých glóbusov sa uskutoční v Beverly Hills 7. januára.