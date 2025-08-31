Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nora je čestná a spravodlivá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Štúdium berú Nory poctivo a veľmi zodpovedne.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Ženské meno Nora má severský pôvod. Vo voľnom preklade znamená "Boh je moje svetlo". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Norika, Norka, Nori. Meniny majú 31. augusta.

Noriky majú zmysel pre česť a spravodlivosť. Rozdávajú iným radosť, sú samostatné, aktívne, ale aj vnímavé, priateľské a spriaznené.

Štúdium berú poctivo a veľmi zodpovedne. Stávajú sa z nich prevažne schopné asistentky alebo podnikateľky. Sú obdivuhodne životaschopné, odolávajú únave aj preťaženosti. Pozor by si mali dávať na nervový systém a obličky.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastnými farbami sú čierna, tmavomodrá a sivá. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
