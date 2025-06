Norbert je diskrétny

Bratislava 6. júna (TASR) - Mužské meno Norbert má nemecký pôvod a jeho význam je "slávny Severan". Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Norko, Noro, Norbi. Meniny oslavujú 6. júna.



Norbertovia sú obdarení diskrétnosťou, sú zdvorilí a jemnocitní. Majú pomalšie reakcie. Ich inteligencia im umožňuje odhadnúť situáciu na prvý pohľad. Disponujú úžasnými nápadmi, často veľmi praktickými. Hoci nie sú práve spoločensky založení, privítajú z času na čas návštevy. Ako malí chlapci sú prítulní.



Mali by si dávať pozor na intelektuálnu prepracovanosť. Viac by mali stáť za svojimi názormi, prekonávať sklon k ostýchavosti a naučiť sa sústrediť. V ich strave by nemal chýbať hlavne vápnik a vitamín C.



Totemové zviera Norbertov je užovka. Ich obľúbené farby sú hnedozelená, tyrkysová, biela. Ochranné rastliny petržlen, rasca, ochranné kamene citrín, sardonyx a achát.