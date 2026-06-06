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Sobota 6. jún 2026Meniny má Norbert
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Norbert je diskrétny

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ich inteligencia im umožňuje odhadnúť situáciu na prvý pohľad.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Mužské meno Norbert má nemecký pôvod a jeho význam je "slávny Severan". Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Norko, Noro, Norbi. Meniny oslavujú 6. júna.

Norbertovia sú obdarení diskrétnosťou, sú zdvorilí a jemnocitní. Majú pomalšie reakcie. Ich inteligencia im umožňuje odhadnúť situáciu na prvý pohľad. Disponujú úžasnými nápadmi, často veľmi praktickými. Hoci nie sú práve spoločensky založení, privítajú z času na čas návštevy. Ako malí chlapci sú prítulní.

Mali by si dávať pozor na intelektuálnu prepracovanosť. Viac by mali stáť za svojimi názormi, prekonávať sklon k ostýchavosti a naučiť sa sústrediť. V ich strave by nemal chýbať hlavne vápnik a vitamín C.

Totemové zviera Norbertov je užovka. Ich obľúbené farby sú hnedozelená, tyrkysová, biela. Ochranné rastliny petržlen, rasca, ochranné kamene citrín, sardonyx a achát.
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