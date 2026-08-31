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Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
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Nory rozdávajú druhým radosť

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Noriky majú zmysel pre česť a spravodlivosť.

Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Ženské meno Nora má severský pôvod. Vo voľnom preklade znamená "Boh je moje svetlo". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Norika, Norka, Nori. Meniny majú 31. augusta.

Noriky majú zmysel pre česť a spravodlivosť. Rozdávajú iným radosť, sú samostatné, aktívne, ale aj vnímavé, priateľské a spriaznené.

Štúdium berú poctivo a veľmi zodpovedne. Stávajú sa z nich prevažne schopné asistentky alebo podnikateľky. Sú obdivuhodne životaschopné, odolávajú únave aj preťaženosti. Pozor by si mali dávať na nervový systém a obličky.

Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastnými farbami sú čierna, tmavomodrá a sivá. Ochranné rastliny medovka, baza a divozel, ochranné kamene ametyst, achát a perla.
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