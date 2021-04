Nositeľ Nobelovej ceny, básnik T. Tranströmer sa narodil pred 90 rokmi

Na archívnej snímke z 31. marca 2001 švédsky básnik Tomas Tranströmer pózuje vo svojom dome v Štokholme. Foto: TASR/AP

Štokholm/Bratislava 15. apríla (TASR) - Švédsky literát Tomas Tranströmer patrí k najznámejším a najprekladanejším básnikom súčasnosti. Bol laureátom Nobelovej ceny za literatúru a počas svojho života získal množstvo ďalších významných literárnych cien a ocenení, ako je napríklad Petrarcova cena, Cena Severskej rady a v neposlednom rade sa stal v roku 1998 aj prvým laureátom slovenskej Ceny Jána Smreka.Bol priateľom Slovenska, ktoré viackrát navštívil i osobným priateľom básnika Milana Rúfusa a tiež básnika a prekladateľa Milana Richtera, ktorý prekladal jeho básne do slovenčiny: Básne pre živých a mŕtvych (1996) či Medzi allegrom a lamentom (2001). Vo štvrtok 15. apríla uplynie narodenia spisovateľa 90 rokov.Tomas Tranströmer je rodák zo Štokholmu, kde sa narodil 15. apríla 1931. Jeho otec bol novinár a matka učiteľka, po rozvode rodičov vyrastal s matkou.Po strednej škole študoval psychológiu na Štokholmskej univerzite, ktorú ukončil v roku 1956. Písať začal už v mladom veku - literárne debutoval ešte počas vysokoškolských štúdií zbierkou Sedemnásť básní (1954). Dlhé roky kombinoval písanie so svojou profesiou.V roku 1965 sa Tomas Tranströmer presťahoval s rodinou do Västerasu, asi 100 kilometrov od Štokholmu, ale po porážke v roku 1990 sa do rodného mesta vrátil. Napriek tomu, že stratil schopnosť rozprávať a zostal čiastočne paralyzovaný, pokračoval v písaní a s pomocou manželky Moniky Bladhovej-Tranströmerovej vydal v roku 1993 knihu svojich pamätí nazvanú Memories are Watching Me (Spomienky ma sledujú). Ich mierne upravená verzia vyšla aj pri príležitosti jeho 75. narodenín v roku 2006.Jeho americký priateľ, básnik Robert Bly, prekladal dielo Tranströmera do angličtiny. Preklad zverejnený pod názvom The Half-Finished Heaven, zahŕňal práce od Sedemnástich básní (Seventeen Poems) až po Gondolu žiaľu (Grief Gondola) z roku 1996, v ktorej básnik hovoril o svojich pocitoch po strate reči. Vydavateľstvo Bonnier vydalo 150 listov z ich korešpondencie v rokoch 1964-1990 v knihe nazvanej Air Mail (Letecká pošta) pri príležitosti Tranströmerových 70. narodenín.V roku 2006 vyšla v anglickom preklade Robina Fultona Tranströmerova zbierka básní The Great Enigma: New Collected Poems, v ktorej rozprával aj o jesennej prírode na ostrovoch. Ostrov Runmaro neďaleko Štokholmu, kde mala jeho rodina letnú chalupu, sa mu stal oázou a zdrojom inšpirácie. Pred porážkou na ňom vyrážal na dlhé prechádzky a vracal sa domov s poznámkami, ktoré si cestou robil.Bol tiež vynikajúcim klaviristom a inšpiroval skladateľov, aby pre neho napísali skladby, ktoré mohol hrať jednou rukou. Básnik nahral klavírne skladby pre ľavú ruku.Tomas Tranströmer bol siedmym Švédom, ktorý získal v decembri 2011 Nobelovu cenu za literatúru. Na slávnostnej ceremónii v Štokholme si z rúk švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva prevzal toto ocenenie za mohutného aplauzu obecenstva.Švédska kráľovská akadémia ocenila spisovateľa zaa jeho výberom potvrdila, že od skončenia druhej svetovej vojny patrí medzi najvýznamnejších škandinávskych autorov. Diela Tranströmera boli preložené do vyše 50 jazykov od arabčiny až po vietnamčinu.Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Tomas Tranströmer zomrel v Štokholme 26. marca 2015, necelé tri týždne pred svojimi 84 narodeninami.