Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Mužské meno Ľudomil má slovanský pôvod a voľný preklad mena je "ľudu milý". Ak sa stretneme s oslávencom tohto na Slovensku menej rozšíreného mena, oslovujeme ho Ľudo, Ľudko, Ľudomilko.
Ľudomilovia, ktorí majú meniny 14. septembra, sú chvíľami nervózni ľudia s veľkou emotívnosťou a mierne zníženou aktívnosťou. Nie vždy je ľahké s nimi vychádzať. Pri realizácii svojich plánov a predstáv majú sklon spoliehať sa na iných.
Nositelia mena Ľudomil majú úžasnú intuíciu. Tento šiesty zmysel im umožňuje podávať niekedy neobyčajné výkony. Majú dobré zdravie, ale na dosiahnutie úplnej vyváženosti by potrebovali pokojnejší život.
Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Šťastnými farbami Ľudomilov sú biela a svetlozelená. Ochranné rastliny rumanček, jazmín a medovka, kamene nefrit, perla a rubín.
