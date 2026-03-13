< sekcia Magazín
Nová česká rodinná komédia stavia na radosti, blízkosti aj autenticite
Tvorcovia v nej ponúkajú divákom láskavý humor a známe herecké tváre v momentoch, keď sa veľká rodinná oslava tak trochu vymkla spod kontroly.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Do slovenských kín vstúpila česká rodinná komédia Želanie k narodeninám: Krstiny. Ide o voľné pokračovanie filmov Želanie k narodeninám (2022) a Želanie Ježiškovi (2021). Tvorcovia v nej ponúkajú divákom láskavý humor a známe herecké tváre v momentoch, keď sa veľká rodinná oslava tak trochu vymkla spod kontroly.
„Rodinná oslava, ktorá mala prebehnúť pokojne a dôstojne, sa postupne mení na sériu nečakaných situácií. Práve na tom stojí nová komédia. Chce divákom ponúknuť predovšetkým oddych, humor a spoločný zážitok zo smiechu,“ približuje distribučná spoločnosť Continental film snímku, ktorá je v kinách od 12. marca.
Dodáva, že filmová novinka stavia na radosti, blízkosti, autenticite a nadsádzke, jej úlohou je zabaviť, rozosmiať, ale aj dojať divákov všetkých generácií. Tentoraz sa všetko krúti okolo krstín. Tie majú prebehnúť presne tak, ako si ich starostlivo naplánovala rodinná „generálka“ Líba (Eva Holubová). Krstiny pre ňu nie sú len rodinnou slávnosťou, ale projektom roka. Každá odchýlka od plánu ju vyvedie z miery a jej temperamentná snaha prinútiť ostatných k „dokonalému priebehu“ spôsobí viacero komických situácií.
Režisérka Marta Ferencová, ktorá sa podpísala aj pod scenár spolu s producentom Adamom Dvořákom, opäť pracuje s prepracovanou situačnou komikou, živou improvizáciou a energiou skúseného hereckého súboru, ktorý sa po pár rokoch stretol pred kamerou.
„V dobe, v ktorej žijeme, je kvalitná rodinná komédia doslova pohladením na duši. Na chvíľu odložiť starosti, nadýchnuť sa a zasmiať sa,“ hovorí herečka Táňa Pauhofová, ktorá vo filme vymenila Veroniku Khek Kubařovú. Igora Orozoviča zasa v pokračovaní Priania k narodeninám nahradil Tomáš Měcháček. „Táňa Pauhofová nádherne nadviazala. Má podobnú energiu a so zvyškom partie jej to skvelo funguje. Za Igora Orozoviča sme hľadali typovo iného predstaviteľa. Tomáš Měcháček je vyšší, subtilnejší, má inú komiku, ale jeho šarm a ľahkosť prejavu funguje výborne,“ zhodnotil Dvořák.
„Netvorili sme film pre náročného festivalového diváka, ale príjemnú oddychovku. Na pľace bola dobrá nálada, skvelá herecká partia, ktorá sa nebála improvizovať, a tak vznikali tie najčarovnejšie momenty,“ spomína na nakrúcanie Dvořák. Podľa jeho slov bolo dôležité, že spolu s režisérkou dokázali dať dokopy partiu ľudí, ktorá sa spolu na filmovaní mimoriadne bavila. „A verím, že sa bude baviť aj divák,“ dodal.
V ďalších úlohách sa predstavia Jaroslav Dušek, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Anna Polívková, David Švehlík, Tomáš Klus, Ondřej Malý, Filip Kaňkovský, Valentýna Bečková a iní.
Trailer:
„Rodinná oslava, ktorá mala prebehnúť pokojne a dôstojne, sa postupne mení na sériu nečakaných situácií. Práve na tom stojí nová komédia. Chce divákom ponúknuť predovšetkým oddych, humor a spoločný zážitok zo smiechu,“ približuje distribučná spoločnosť Continental film snímku, ktorá je v kinách od 12. marca.
Dodáva, že filmová novinka stavia na radosti, blízkosti, autenticite a nadsádzke, jej úlohou je zabaviť, rozosmiať, ale aj dojať divákov všetkých generácií. Tentoraz sa všetko krúti okolo krstín. Tie majú prebehnúť presne tak, ako si ich starostlivo naplánovala rodinná „generálka“ Líba (Eva Holubová). Krstiny pre ňu nie sú len rodinnou slávnosťou, ale projektom roka. Každá odchýlka od plánu ju vyvedie z miery a jej temperamentná snaha prinútiť ostatných k „dokonalému priebehu“ spôsobí viacero komických situácií.
Režisérka Marta Ferencová, ktorá sa podpísala aj pod scenár spolu s producentom Adamom Dvořákom, opäť pracuje s prepracovanou situačnou komikou, živou improvizáciou a energiou skúseného hereckého súboru, ktorý sa po pár rokoch stretol pred kamerou.
„V dobe, v ktorej žijeme, je kvalitná rodinná komédia doslova pohladením na duši. Na chvíľu odložiť starosti, nadýchnuť sa a zasmiať sa,“ hovorí herečka Táňa Pauhofová, ktorá vo filme vymenila Veroniku Khek Kubařovú. Igora Orozoviča zasa v pokračovaní Priania k narodeninám nahradil Tomáš Měcháček. „Táňa Pauhofová nádherne nadviazala. Má podobnú energiu a so zvyškom partie jej to skvelo funguje. Za Igora Orozoviča sme hľadali typovo iného predstaviteľa. Tomáš Měcháček je vyšší, subtilnejší, má inú komiku, ale jeho šarm a ľahkosť prejavu funguje výborne,“ zhodnotil Dvořák.
„Netvorili sme film pre náročného festivalového diváka, ale príjemnú oddychovku. Na pľace bola dobrá nálada, skvelá herecká partia, ktorá sa nebála improvizovať, a tak vznikali tie najčarovnejšie momenty,“ spomína na nakrúcanie Dvořák. Podľa jeho slov bolo dôležité, že spolu s režisérkou dokázali dať dokopy partiu ľudí, ktorá sa spolu na filmovaní mimoriadne bavila. „A verím, že sa bude baviť aj divák,“ dodal.
V ďalších úlohách sa predstavia Jaroslav Dušek, Matěj Hádek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Anna Polívková, David Švehlík, Tomáš Klus, Ondřej Malý, Filip Kaňkovský, Valentýna Bečková a iní.
Trailer: