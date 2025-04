Nová éra módy – exkluzívne v Eurovea

O značke NEHERA

NEHERA je nezávislá slovenská luxusná značka, ktorá si zachováva nekompromisný prístup k udržateľnosti a je súčasťou oficiálneho kalendára parížskeho fashion weeku od roku 2016. Podstata značky NEHERA spočíva v funkčnom pohodlí. Stavia na pilieroch kreativity a inovácií a vytvára výnimočnú módu, ktorá je elegantná bez ohľadu na pominuteľné trendy. Vo svete módy, ktorý je posadnutý slovom „viac“, objavuje NEHERA krásu v slove „menej“ a robí to nápadito. Nadčasovosť dizajnov sa odráža v kvalite použitých materiálov. V spolupráci s lokálnymi remeselníkmi je starostlivo overované, aby každý materiál spĺňal najprísnejšie normy udržateľnosti. Kultúra značky NEHERA vyzdvihuje spontánnosť, vitalitu a udržateľnosť, pričom jej modely pôsobia decentne. Odstraňuje všetko nadbytočné a nepotrebné, čím odhaľuje elegantné dizajny, ktoré sú jedinečné a nenápadne podmanivé. Striedma elegancia je vyvážená emotívnymi gestami. Keď sa udržateľnosť berie vážne, nemôže byť lacná ani predstieraná. Vízia udržateľnosti značky NEHERA zahŕňa všetky jej rozmery: environmentálny, sociálny a ekonomický. NEHERA vzdáva hold slávnej československej značke, ktorá prekvitala v medzivojnovom období 20. storočia a zapísala sa do svetovej histórie biznisu a módy integráciou dizajnu, výroby a maloobchodu. Prvá fabrika na konfekciu na pevninskej Európe bola založená v roku 1868 v Prostějove, v rodnom meste Jana Neheru.

Bratislava 28. apríla (OTS) - Znovuzrodená slovenská módna značka NEHERA vstupuje do novej éry – po desiatich rokoch pôsobenia na trhu predstavuje svoju prvú kolekciu určenú aj pre mužov. Táto významná novinka nadväzuje na dlhoročnú tradíciu značky, ktorá sa vyznačuje nadčasovým dizajnom, precíznym remeselným spracovaním a citom pre tvar i detail.Foto: NEHERA/Matej HakarKolekcia Jar/ Leto 2025 je inšpirovaná prasklinami a trhlinami bratislavských fontán. Tieto stopy času nie sú len obyčajnými štrukturálnymi nedokonalosťami; sú symbolmi plnými významu. Predstavujú odolnosť mesta, krásu nedokonalosti a neustály dialóg medzi rozpadom a opravou. Bratislavské fontány majú vysoko idealizované tvary, plynulé krivky a ladné formy, ktoré zjemňujú robustné materiály, z ktorých sú vytvorené – ako kameň, cement či oceľ. Táto téma sa odráža a j v siluetách kolekcie, ktoré sú všetky veľmi oblé, hladké a plynulé.Foto: NEHERATým, že NEHERA prijíma symboliku prasklín a trhlín, pridáva do svojej vízie nadčasovej módy ďalší rozmer. Tieto stopy času prispievajú k estetickej hodnote zrejúcich objektov aj subjektov, pridávajú vrstvy a textúry, ktoré zvyšujú ich krásu. V mnohých ohľadoch robia práve tieto nedokonalosti dizajny zaujímavejšími a jedinečnými. Siluety kolekcie sú priamočiarejšie a ostrejšie, čím odrážajú praskliny v kameni a mramore. Použité materiály evokujú podstatu fontán, s voľne tečúcimi textúrami, ktoré podporujú pohodlie a sebavyjadrenie. Kolekcia je zamyslením sa nad plynutím času a nevyhnutnosťou zmien, ktoré nás obohacujú o nové významy a spájajú s hlbšími príbehmi odolnosti a premeny.Foto: NEHERANEHERA v tejto sezóne pracuje s výnimočnými materiálmi, ktoré prepájajú remeslo a emóciu. Hodváb s kamennou štruktúrou prináša silu a tvar, zatiaľ čo BIO bavlna v svetlom odtieni odráža čistotu a vedomý prístup. Splývavý lyocell v dvoch tónoch vnáša jemnosť a pohyb a extra jemná vlna zasa nadčasový komfort bez kompromisov. Príbeh materiálov svojou surovou krásou a prirodzenou nedokonalosťou dotvára ručne tkaný ľan.Foto: NEHERA/Matej HakarPo desiatich rokoch od svojho znovuzrodenia značka NEHERA otvorila svoju prvú kamennú predajňu na Slovensku. Od novembra 2024 je prístupná širokej verejnosti. Zákazníci a fanúšikovia značky ju nájdu na prvom poschodí bratislavského nákupného centra Eurovea. Architektonicky čistý priestor vymazáva hranice medzi interiérom a exteriérom. Predstavuje v Bratislave neobvyklý retailový koncept, ktorý kladie dôraz na kvalitné materiály a elegantnú jednoduchosť. „“ komentuje tento významný krok značky Bibiána Zdútová, riaditeľka NEHERA. Unikátny multimediálny priestor pozýva zákazníkov nielen do obchodu, ale aj do prírody, pričom nezabúda na krásu Dunaja, ktorý podčiarkuje genius loci.Foto: NEHERA