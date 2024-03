Nové Bistro u Býka

Bratislava/Praha 5. marca (OTS) - Neďaleko Prašnej brány, v Hybernskej ulici v centre Prahy, otvorila spoločnosť TAURIS a.s. 5. marca unikátne Bistro U Býka. Zákazníkom na jednom mieste ponúka to najchutnejšie zo Slovenska priamo od tradičného slovenského výrobcu a distribútora mäsových výrobkov, výsekového mäsa, rýb a lahôdok. Čerstvé údeniny, špeciality z mäsa či rýb podľa originálnych receptúr zo Slovenska, klasické lahôdkové šaláty, ale aj chlebíčky, polievky, guláš, burgre... V Bistre u Býka bude každý deň na výber z kvalitných chladených aj teplých jedál určených na priamu konzumáciu či na zakúpenie so sebou.povedalNajtradičnejší rybí šalát zo Slovenska, Treska v majonéze, Malokarpatská saláma, Jelenia s hubami, Nitran či Carmen, Zipser šunka a Zipser párky s chuťou zo Spiša, Žitavská klobása, Domáce škvarky, Zipser kráľovský bok, vajíčkový, vlašský aj rybie šaláty… Stačí letmý pohľad do ponuky Bistra u Býka a je zrejmé, že toto miesto sa stane zdrojom dokonalých zážitkov so slovenskou gastronómiou. Základom budú slovenské produkty z portfólia renomovanej potravinárskej skupiny TAURIS, zastupujúce kvalitné masové produkty zo závodov v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Košiciach aj zo Spiša, ktoré sa vyrábajú výhradne z čerstvého mäsa z vlastnej rozrábky.Kmotrami nového Bistra u Býka v Prahe sa stali obľúbená herečka Jiřina Bohdalová a rocker Pepa Vojtek. „“ povedalaHistória závodu TAURIS siaha až do roku 1461. Súčasťou spoločnosti je od roku 2016 RYBA Košice, oceňovaný výrobca rybích delikates, vrátane „národnej rybacej pochúťky" treskoslovenskej tresky, ktorá sa v Košiciach vyrába už od roku 1954. Tá bude v Bistre u Býka tiež k dispozícii.hovoría upresňuje, že k dnešnému dňu spoločnosť disponuje 113 predajňami.Spoločnosť TAURIS GROUP a.s. je, čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.