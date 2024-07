Nové námestie pred VIVO! Bratislava privítalo návštevníkov

Bratislava 4. júna (OTS) - Počas osemmesačnej rekonštrukcie sa 2 983 m2 pred nákupným centrom VIVO ! transformovalo vďaka investícii tak, aby verejnosti ponúklo ešte viac možností na oddych a zábavu ako doteraz. Atraktívne členenie terénu a výškové rozdiely obmedzia hluk a prach z Vajnorskej ulice a odčlenia námestie od hlavných komunikácií. Rekonštrukciou námestia vznikol tiež rozšírený priestor pre terasy, kaviarne a reštaurácie, či pre organizovanie rôznych zaujímavých trhov alebo festivalov.Medzi nové prvky námestíčka patria atraktívna fontána, nové detské ihrisko (sieťová a lanová preliezka so šmykľavkou, tri veže so šmykľavkou, výlezmi a mostami), pitná fontána pre ľudí i vtáčiky, hmyzie hotely, viac zelene (platany, trvalkové záhony), mobilné kvetináče so sedením a väčší počet lavičiek na odpočinok.Okrasná fontána bola zmenená na menšiu a pútavejšiu, čo dodáva celému námestiu osobitý šarm. Nové detské prvky na lezenie prinesú radosť nielen najmenším, ale aj ich rodičom.Práce na rekonštrukcii sa začali v septembri minulého roka a ukončené boli kolaudáciou počas mája.Zelené plochy nového námestia sa výrazne zväčšili, čo prispeje k príjemnejšiemu prostrediu a zdravšiemu vzduchu v okolí. Navyše, čadičové kocky z pôvodného námestia boli znova použité, čo podčiarkuje dodržanie záväzku investora voči udržateľnosti. K tomu prispieva aj zber dažďovej vody do vsakovacích drenáží pre jej opätovný návrat do spodných vôd, ako i využitie lomových kameňov na okrasné funkcie.hovorí:dodáva:hovorí.V rámci projektu SADNI SI! je na novom námestí umiestnených päť stolov so stoličkami, čo vytvára príležitosti na priateľské rozhovory v oddychovej nálade. K dispozícii je tu i bezplatná wi-fi. V lete sa budú na námestíčku konať rôzne koordinované športové aktivity, napríklad ranné cvičenia jogy.