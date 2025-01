Nové predajne a ešte lepšie služby. BILLA mení nákupy na zážitok

Bratislava 10. januára (OTS) - Obyvatelia južného Slovenska, Považia aj Tatier to tak majú do svojho obľúbeného supermarketu bližšie. V nových a zrekonštruovaných predajniach spoločnosť ponúka nielen pestrý sortiment, ale aj servis. Vo väčších supermarketoch navyše zákazníci nájdu aj rozšírené služby, ktoré si rýchlo získali popularitu.V priebehu roka 2024 BILLA otvorila takmer desiatku nových supermarketov po celom Slovensku. V Poprade, Novej Dubnici či Veľkých Kapušanoch, ale aj v juhoslovenských mestách ako Levice či Šaľa. Cieľ je jasný: ešte viac sa priblížiť ľuďom a priniesť pohodlné a kvalitné nákupy v ďalších regiónoch.povedal. Väčšina novootvorených predajní má rozlohu od 850 do 1200 m2 a v ich ponuke nájdete bežný sortiment, diskontné, privátne a prémiové značky, ale aj pultový predaj mäsa a mliečnych výrobkov. Samozrejmosťou sú populárne teplé pulty s hotovými jedlami.BILLA myslí aj na najmenších vo všetkých mestách a obciach, kde otvára nové predajne.uviedlaV minulom roku BILLA nielen otvárala nové predajne, ale zrekonštruovala aj viac ako 20 starších po celom Slovensku, vrátane veľkých prevádzok v bratislavských OC Central a Bory Mall. Zákazníci si tak môžu užiť viac pohodlia, lepšie služby a ekologické riešenia, ktoré chránia prírodu. Veľké predajne, aké sú v OC Central a Bory Mall, majú približne 1600 m2, ponúkajú až 10-tisíc produktov a množstvo služieb navyše.vysvetlilPríjemné s užitočným BILLA spája v špeciálnych predajniach VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV. Pohodlne tam natankujete palivo do vášho auta alebo si nabijete elektrovozidlo, a popritom nakúpite čerstvé a kvalitné potraviny. Takýto koncept predajní je veľmi praktický a výrazne šetrí čas, preto si rýchlo našiel množstvo priaznivcov. Prevádzky VIVA BILLA sú navyše otvorené nonstop, teda 365 dní do roka a 24 hodín denne, vrátane sviatkov, keď sú klasické predajne zatvorené.dodal. Vo VIVA BILLA nájdete vždy čerstvú ponuku základných potravín, od pečiva cez ovocie, zeleninu, sladkosti až po jogurty, maslo, olej, šunky či salámy.