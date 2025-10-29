< sekcia Magazín
November v Cinema City prinesie veľkolepé príbehy
Čakajú na vás očakávané pokračovania filmových sérií aj strhujúce novinky.
Autor OTS
Bratislava 29. októbra (OTS) - Hneď v úvode novembra vás čaká v kinách Cinema City poriadne prekvapenie. Po 40 rokoch prichádza späť na veľké plátno legendárna sci-fi komédia Návrat do budúcnosti! Z filmovej siene slávy sa do kín vrátia aj ďalší známi hrdinovia, ako napríklad nemilosrdný Predátor, prefíkaní Podfukári či animované zvieratká zo Zootropolis. Muzikálových fajnšmekerov poteší druhá časť Čarodejky a remake drámy Bozk pavúčej ženy. Hviezdne obsadenie ponúkajú filmy Drvič v ringu, Muž na úteku či Norimberg. Na ťahu je aj česká filmová produkcia, ktorá prinesie do kín komédiu Miliónové dedičstvo, drámu Neporaziteľní aj pikantný dokument Virtuálna priateľka.
Novembrové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutným popcorn a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro v Cinema City Aupark. Vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu či kuracie nugetky. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá vylepšené posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. Navyše 31.10. na vás čaká v Cinema City Halloween Night, kedy si môžete pozrieť vybrané filmy za 8,20 eur. Do kín sa vrátilo aj Kino v akcii. Od 30.10.-2.11. si môžete pozrieť film podľa dennej ponuky za 2 eurá. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré novembrové premiéry si nenecháte ujsť?
Uplynulo neuveriteľných 40 rokov od chvíle, keď šialene geniálny a zároveň geniálne šialený vynálezca Emmett Brown (Christopher Lloyd) vyslal Martyho McFlya (Michael J. Fox) späť do minulosti, aby zachránil budúcnosť. Okrúhle výročie nesmrteľnej sci-fi komédie NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI sa dá osláviť jediným spôsobom – návratom do kín. Príďte si vychutnať legendárny príbeh v Cinema City už 6. novembra.
Po smrti manželky sa osemdesiatročný Vavřinec (Jiří Lábus) rozhodne stmeliť svoju rozhádanú rodinu nečakaným spôsobom – vyhlási súťaž o milión eur. Peniaze získa ten, komu sa ako prvému narodí dieťa. Rozbiehajú sa bláznivé rodinné preteky plné intríg, kríz aj absurdných situácií, v ktorých vyplávajú na povrch tajomstvá, sny aj túžby. Kto privedie na svet ďalšieho dediča? A vyhrá nakoniec chamtivosť alebo sila rodinných pút? Užite si komédiu MILIÓNOVÉ DEDIČSTVO v kinách Cinema City od 6. novembra.
V ďalekej budúcnosti na vzdialenej planéte mladý Predátor, vyhnanec zo svojho klanu, nájde nečakaného spojenca v Thii (Ella Fanning) a vydávajú sa na zradnú cestu v hľadaní svojho najväčšieho nepriateľa. PREDÁTOR: NEBEZPEČNÁ ZÓNA je pripravovaný americký sci-fi akčný film zo série Predátor. Je to siedmy film v hlavnej sérii a deviaty v celkovej sérii, pričom obsahuje aj prvky zo série Votrelec. Novinka PREDÁTOR: NEBEZPEČNÁ ZÓNA prichádza do kín Cinema City už 6. novembra.
Ako skutočne žijú ženy, ktoré vďaka provokatívnemu erotickému obsahu zarobia na OnlyFans milióny? Ponúkajú svojim fanúšikom len uspokojenie alebo nahrádzajú skutočnú lásku? A čo na ich prácu hovoria ich partneri, rodiny a najbližší priatelia? Režisérka Barbora Chalupová (V SÍTI) sleduje tri ženy, ktoré hľadajú bohatstvo, slobodu a rýchlu slávu. Tento jedinečný dokumentárny film je prvým filmom, ktorý nazerá za oponu globálneho fenoménu OnlyFans, ktorý vyvoláva búrlivú diskusiu a otriasa porno priemyslom. Dokument VIRTUÁLNA PRIATEĽKA v kinách Cinema City od 13. novembra.
Mark Kerr (Dwayne Johnson) je živým dôkazom toho, čo dokáže ľudské telo aj myseľ, keď sú hnané na hranice možností. Legenda MMA, ktorá zápasila v časoch, keď pravidlá takmer neexistovali, čelí nielen súperom v klietke, ale aj vlastným démonom – závislostiam, bolesti a osobným stratám. Každý zápas je preňho viac než športovým súbojom. Je to boj o prežitie, o identitu a o udržanie rovnováhy medzi slávou a stratou seba samého. V konfrontácii s nepriateľmi aj vlastnými slabosťami musí Mark rozhodnúť, čo je preňho dôležitejšie: víťazstvo, láska alebo šanca na vykúpenie. V športovej dráme DRVIČ V RINGU zahviezdia po boku Dwayna Johnsona aj Emily Blunt či boxer Ryan Bader. V kinách Cinema City od 13. novembra.
Film MUŽ NA ÚTEKU sa odohráva v neďalekej budúcnosti, kde sa rovnomenná televízna súťaž stala jednou z najobľúbenejších foriem zábavy a masovej hystérie. Jej účastníci sú nútení prežiť tridsať dní pred kamerami, sledovaní miliónmi divákov. Počas tejto doby ich nemilosrdne prenasledujú nielen profesionálni zabijaci, ale aj ich spoluobčania, ktorí si ich elimináciou môžu privyrobiť. Čím viac hráčov ubúda, tým viac stúpa potenciálna odmena pre celkového víťaza. Pre Bena Richardsa (Glen Powell) sú peniaze z výhry jedinou motiváciou, prečo sa do smrteľnej hry zapojil. Ak by ste nemali peniaze na liečbu svojej vážne chorej dcéry, pustili by ste sa aj do väčších šialeností. Cynický producent šou, Dan Killian (Josh Brolin), je nadšený, že do jeho hry vstúpil zdanlivo normálny chlapík, sympatický otec so silnou motiváciou. Killian vie, že práve jemu bude veľká časť publika fandiť až do momentu, kým ho nestretne nevyhnutná násilná smrť. Hoci Ben rozhodne nepatrí medzi favoritov, darí sa mu jeho prenasledovateľom unikať znepokojivo dlhú dobu. Tak dlho, že začne ohrozovať nielen plány organizátorov hry, ale aj celý spoločenský systém. Eliminácia jedného nepohodlného „bežca“ sa tak rýchlo mení z cieľa reality show na cieľ samotnej reality, v ktorej všetci žijú. Vstúpte do nej aj vy v novinke MUŽ NA ÚTEKU, v kinách Cinema City už 13. novembra.
Štyria jazdci sú späť! A tentoraz nie sú sami, pretože do hry vstupuje nová generácia kúzelníkov, ktorá posúva hranice ilúzie, podvodu a adrenalínových trikov na úplne novú úroveň. V treťom pokračovaní úspešnej série budú obľúbení hrdinovia čeliť jednej z najväčších výziev svojej kariéry. Ich cieľom je získať vzácny diamant ukrytý v srdci zločineckého podsvetia. Každý krok sprevádzajú brilantné triky, riskantné lúpeže a nečakané zvraty, ktoré preveria nielen ich zručnosti, ale aj dôveru medzi nimi. V pokračovaní PODFUKÁRI 3 nebudú chýbať hviezdy Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo či Morgan Freeman. V kinách Cinema City od 13. novembra.
Čarodejka, jeden z najúspešnejších súčasných muzikálov, dopovie svoj príbeh. Film ČARODEJKA: DRUHÁ ČASŤ začína presne tam, kde sa skončil predchádzajúci diel. Elphaba (Cynthia Erivo) prežíva v ústraní, v hlbokých lesoch krajiny Oz, a znepokojene sleduje, ako ju verejná mienka čoraz hlasnejšie označuje za Zlú čarodejnicu zo Západu a pripisuje jej všetko zlé, čo sa v ríši deje. Nitky pritom v úzadí ťahá Madame Morrible (Michelle Yeoh) v spolupráci s mýtickým Čarodejníkom (Jeff Goldblum). Spoločne zneužívajú krásnu, no trochu naivnú Glindu (Ariana Grande). Vytvorili z nej Elphabin protipól, Dobrú čarodejku, ktorá má Oz zachrániť. Obaja však podcenili jednu zásadnú vec – pevnosť priateľského puta, ktoré kedysi vzniklo medzi Glindou a Elphabou a napriek všetkým okolnostiam stále trvá. Madame Morrible a Čarodejník sa môžu spoliehať len na to, že kamarátky navždy rozdelí princ Fiyero (Jonathan Bailey), pretože obe k nemu vo svojich srdciach prechovávajú silné city. On si však pochopiteľne, môže vybrať len jednu. Keď navyše obrovská búrka prinesie do krajiny Oz dievča Dorotku až z ďalekého Kansasu, nastane chaos, ktorý skríži plány úplne všetkým. Nechajte sa uniesť fantastickým dejom plným napätia, emócií a nádhernej hudby vo filme ČARODEJKA: DRUHÁ ČASŤ. V kinách Cinema City od 20. novembra.
Celovečerný film NEPORAZITEĽNÍ rozosmeje aj dojme zároveň. Traja úplne odlišní hrdinovia a ich rodiny riešia náročné životné situácie a s humorom bojujú s nepriazňou osudu. Majiteľ úspešnej reklamnej agentúry Petr Fišer (Hynek Čermák), ktorý nepozná slovo „nemožné“, verí, že má plán, ako zachrániť svoju rodinu. Podivný tréner Robert „Bob“ Krulich (Ivan Trojan) ukončil kariéru, pretože „jeho svet“ je na pokraji zániku. Nádejný športovec Radim Musil (Tomáš Havlínek) je pri obrane napadnutého muža pobodaný útočníkmi. Inšpiratívny film o plnení snov a využití druhých šancí, ktoré nám život ponúka, sa odohráva na pozadí výnimočnej svetovej udalosti a ukazuje, že s nadhľadom a humorom sa dá vyhrať akákoľvek životná bitka. Česká dráma NEPORAZITEĽNÍ v kinách Cinema City od 20. novembra.
Bezprostredne po druhej svetovej vojne, keď sa svet dozvedel o hrôzach holokaustu, dostal psychiater americkej armády, podplukovník Douglas Kelley (Rami Malek) za úlohu vypracovať odborný posudok duševného stavu Hermanna Göringa (Russell Crowe), bývalého ríšskeho maršala a Hitlerovho zástupcu, a ďalších vysokopostavených nacistických predstaviteľov. Jeho správa mala potvrdiť, či sú obžalovaní v Norimberskom procese spôsobilí postaviť sa pred súdny tribunál a zodpovedať sa za spáchané vojnové zločiny. Kelley v snahe odhaliť črtu, ktorá by dovolila človeku páchať také strašné veci, trávi dlhé hodiny rozhovormi s Göringom. Pátranie po podstate zla naberie nečakaný rozmer, keď si psychiater uvedomí, že charizma a prefíkanosť jeho protivníka odhaľujú triezvy fakt: že aj obyčajní ľudia môžu páchať mimoriadne zlo. Nechajte sa uniesť vojnovou drámou NORIMBERG, v kinách Cinema City od 20. novembra.
Vizionárska nová adaptácia Billa Condona je postavená na uznávanom románe argentínskeho spisovateľa Manuela Puiga z roku 1976 Kiss of the Spider Woman a na rovnomennom broadwayskom muzikáli od dramatika Terrencea McNallyho (Master Class, Ragtime). Táto vizuálne ohromujúca a emocionálne nabitá adaptácia má v hlavných úlohách Diega Lunu , Tonatiuha a superhviezdu Jennifer Lopez. V novinke BOZK PAVÚČEJ ŽENY nazrieme za mreže cely, ktorú obývajú homosexuálny aranžér a politický disident Valentín. Hoci obaja muži pochádzajú z odlišných svetov a spočiatku opovrhujú jeden druhým, spojí ich strhujúci príbeh o zvodnej Pavúčej žene. Zažite ho aj vy v kinách Cinema City od 27. novembra.
Larry (Miles Teller) sa po smrti ocitne na veľmi zvláštnom mieste, ktoré pripomína rušný veľtrh. Zástupy predajcov tu záujemcom ponúkajú nekonečné možnosti posmrtných životov. Larryho pridelená koordinátorka (Da’Vine Joy Randolph) mu oznámi, že má presne týždeň na to, aby sa rozhodol, kde a s kým chce stráviť večnosť. Medzitým dorazí aj jeho manželka Joan (Elizabeth Olsen), takže sa všetko zdá jasné. Ale len do chvíle, kým sa neobjaví Luke (Callum Turner), ktorý bol Joaninou prvou láskou a čakal na ňu v tejto prestupnej stanici 67 rokov. Joan sa musí rozhodnúť – vyberie si na večnosť muža, s ktorým strávila celý život, alebo toho druhého, ktorý jej sľubuje život, aký žiť mohla keby. Aké bude jej rozhodnutie, zistíte v novinke NAVŽDY S TEBOU? v kinách Cinema City od 27. novembra.
Králičia detektívka Judy Hopsová a jej lišiacky kolega Nick Wilde sú späť v novom druhom pokračovaní úspešného animovaného filmu od štúdia Disney ZOOTROPOLIS 2. Opäť dostávajú dôležitý prípad v zvieracom meste a ocitnú sa na spletitom stopovaní tajomného hada, ktorý prichádza do Zootropolisu a obráti metropolu cicavcov hore nohami. Aby vyriešili prípad, Judy a Nick musia ísť v utajení do neočakávaných, nových častí mesta. Vidíme sa na premiére animovaného filmu ZOOTROPOLIS 2 v kinách Cinema City od 27. novembra.
