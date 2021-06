VIDEO: Novinka Život je boj spojila speváka a hokejovú legendu

Bratislava 2. júna (TASR) - Pieseň Život je boj spojila speváka Lukáša Adamca a bývalého hokejového obrancu Richarda Lintnera. Energická pieseň je úvodnou zvučkou jeho talkshow Citronáda, predstavili ju po úvodnom zápase našich hokejistov na MS v hokeji 2021. "Je použiteľná v rôznych sféra života, Život je boj nemusí byť práve fráza zo športu, dá sa pochopiť v rôznych rovinách," povedal pre TASR Adamec. Bol by rád, keby nová pieseň, ktorá vraj bola hotová za tri dni, oslovila nielen v hokejových kruhoch.



Spolupráca s legendárnym hokejistom odštartovala koncom minulého roka, keď Lukášovi zavolal osobne Richard Lintner, ktorý speváka požiadal, aby mu skúsil zložiť titulnú skladbu pre talkshow. "Indície boli len šport a predstava energickej vypaľovačky. Ja som bol polichotený," spomína Adamec. Následne prizval svojho starého parťáka Tomiho Okresa (člena kapely Chinaski), ktorý po Adamcovom boku stojí už roky.







"Riff piesne mal Tomi, ako muzikanti hovoria, 'v šuflíku' už veľa rokov. To je to, čo počuť prvé sekundy piesne. Okolo toho sme vyskladali slohy a refrény. Tomi zložil hudbu, ja som melódiu otextoval," vysvetľuje Lukáš genézu piesne. Nahrávali ju v Košiciach, v štúdiu Parentals. O výrazný rytmus piesne sa postaral Maťo Janočko, Tomi Okres nahral gitary a basgitaru a Lukáš Adamec Život je boj naspieval. "Vo výkrikoch tam počuť dokonca aj Riša Lintnera. Bol za nami v štúdiu pri nahrávaní a jeho účasť dodala pesničke ešte väčšiu hodnovernosť," dodal spevák.



Pieseň je podľa neho určená všetkým, ktorí sa odmietajú vzdať. "Pre všetkých športovcov, ktorí chcú byť ešte lepší. Pre všetkých, ktorí chcú nájsť silu bojovať a chcú dosiahnuť svoje ciele v akomkoľvek smere," prízvukuje Adamec. Ľuďom želá veľa síl nielen v pandemickom či postpandemickom období, ale aj v iných životných situáciách, v ktorých sa treba popasovať: "Nehovorím, že táto pieseň ich vyrieši, ale dokáže nabudiť a nastaviť vaše myslenie na to, aby ste sa postavili a išli ďalej."



Energická novinka má i obrazovú podobu. Videoklip v réžii Michala Nemtudu nakrúcali v rovnakom štúdiu, kde sa nakrúca i Lintnerova Citronáda. "V mojich očiach je klip absolútna bomba. Má to atmosféru, šťavu, ani sekundu nudy, dravosť a energiu, ktorou sa prezentujem aj v reáli. Takže za mňa na jednotku," uzavrel Adamec.