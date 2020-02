Novinky vo svete filmov. Na aké sa môžete tešiť vo februári

Bratislava 4. februára (OTS) - Cinema City si pre vás v tomto mesiaci pripravilo mnoho skvelých akcií a filmov, na ktoré sa rozhodne oplatí ísť.Chcete pre svoju polovičku niečo špeciálne? Vezmite ju namiesto normálneho premietania do kinosály 4DX. O zábavu sa dozaista postará to, že sa s vami bude každé sedadlo pohybovať, striekať na vás vodu, štekliť nohy a dráždiť rôzne iné zmyslové bunky, čím umožňuje úplné ponorenie diváka do filmového deja. Vo februári si môžete pozrieť vo formáte 4DX Bad Boys Navždy s Willom Smithom, Dolittle s Robertom Downey Jr alebo pripravované premiéry, ktorých zoznam nájdete tu. Alebo skúste kinosálu SUPERSCREEN s obrovským jasným plátnom, pohodlným sedením a dychberúcim zvukom Dolby Atmos. Vo formáte SUPERSCREEN premietame Bad Boys Navždy s Willom Smithom alebo iné pripravované premiéry, ktoré si môžete prezrieť tu Pripravili sme si pre vás online zoznamovaciu hru pre nezadaných, ale aj páry. Aplikácia obsahuje otázky, na základe ktorých si budete môcť nájsť parťáka do kina a jeden nikdy nevie, možno aj lásku na celý život. Hru si môžu zahrať aj páry a užiť kino rande so svojou polovičkou. Tie sa môžu vďaka aplikácii otestovať a vyhrať pri zhode 100 % DUET menu zadarmo. Zaregistrujte sa na www.kinorande.sk a pokúšajte vaše Valentínske šťastie. Ak by ste si chceli zarandiť mimo kina, máme pre vás tip na akciu, kde sa spájajú spriaznené duše. 14.2. si zabehnite na party rýchle rande v rockom štýle. Viac informácii o akcii nájdete tu Na plátna sa vďaka maratónu vrátia nielen filmy, ktoré boli nominované na Oskarov, ale pozor, za zvýhodnenú cenu (pri 2-3 filmoch) budete môcť vychutnať aj nominované filmy, ktoré na Slovensku ešte nemali premiéru. Oceňované snímky, ktoré upútali mnohých fanúšikov ale aj kritikov dejom, postavami a spracovaním ako Joker, Ford vs. Ferrari, Judy, Malé ženy, 1917, Vtedy v Hollywoode a ďalšie. Lístky na maratón si budete môcť zakúpiť na pokladni alebo na webe. Viac informácii o maratóne nájdete tu Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš. Film nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. Príbeh sa zameriava na tínedžerku, ktorá zmizne z resocializačného centra. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícií, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh peňazí neštíti ani vraždiť?Film, v ktorom rozpráva hlavná hrdinka svoj prekvapivý príbeh tak, ako to vie len ona. Po rozchode s Jokerom sa Harley Quinn snaží nájsť vo svete svoje nové miesto. Keď sa v Gothame, najznámejšej metropole sveta komiksov vydavateľstva DC, jeho najnechutnejšie sebestredný zločinec Roman Sionis a jeho horlivá pravá ruka Zsasz zamerajú na dievča menom Cass, mesto počas jej hľadania okamžite prevrátia hore nohami. Cesty štyroch svojských žien - Harley, Huntress, Black Canary a Renee Montoya – sa pretnú a ony nemajú na výber. Musia sa spojiť, aby zločinca porazili. Tento film si môžete užiť aj v kinosále 4DX Cinema City Aupark.Ďalší mesiaca s ním ďalšia Ladies Movie night pre ženy každého veku. Welcome drink, tombola a premietanie filmu JUDY, v ktorom uvidíte Renée Zellweger v role jednej z najväčších hollywoodskych legiend, herečky a speváčky Judy Garland. Jej talent si podmanil srdce miliónov ľudí na celom svete. Jej kariéra je doslova splneným snom, ale všetko má svoju cenu. Úspech a sláva si vyberajú vysokú daň. Jej život sprevádza osamelosť, jej démonmi sú alkohol a závislosť na liekoch. Bez peňazí a s krachujúcim manželstvom ide Judy do Londýna, aby vystúpila na turné beznádejne vypredaných koncertov. Lístky na Ladies Movie Night s premietaním filmu JUDY v Cinema City Eurovea si môžete zakúpiť tu . Premietanie filmu JUDY bude od 13.2. vo všetkých kinách Cinema City.Do kín Cinema City prichádza historický film, ktorý vyhral 2x zlatý glóbus za najlepší film a najlepšieho režisera a teda Sama Mendesa osobne. Schofield a Blake, dvaja mladí vojaci britskej armády sú počas bojov v Prvej svetovej vojne vyslaní na takmer nemožnú misiu. Musia prekročiť frontovú líniu, preniknúť hlboko do nepriateľského územia a doručiť veliteľovi vyslanej jednotky dôležitú správu, ktorá môže zachrániť život 1600 spolubojovníkov – vrátane Blakeovho brata.Výnimočné predstavenie známej Verdiho opery Aida, ktorá vzbudila až nečakané nadšenie v hľadisku aj u kritikov a prináša dôkaz, že aj dnes je možné pripraviť klasický kus tak, aby divákov prekvapil a ohromil. Štvordielna dramatická opera o egyptskom vojvodcovi Radamovi a o jeho láske k etiópskej otrokyni, ktorá sa odohráva v starom Egypte v Memfide a v Thébach. Lístky na operu v Cinema City si môžete kúpiť tu Fantasy Island je odľahlý luxusný rezort, v ktorom záhadný pán Roarke mení tajné sny svojich klientov na skutočnosť. No keď sa zo snov stanú nočné mory, hostia zisťujú, že tento ostrov má od tropického raja viac než ďaleko...