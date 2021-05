Nový album skupiny IMT Smile Srdce Rozum Boulevard vychádza na vinyle

Bratislava 29. mája (TASR) – Nový album skupiny IMT Smile Srdce Rozum Boulevard vychádza na LP ako red clear vinyl. Novinka z dielne tejto úspešnej skupiny vyšla pred dvoma týždňami na CD aj digitálne. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Červená farba a magická atmosféra obalu LP dopĺňa celú vizuálnu stránku diela. Pre skupinu ju pripravil Peter Ivan, ktorý s kapelou spolupracuje od roku 2002,“ hovorí o vinylovej platni líder kapely Ivan Tásler a dodáva: „O LP sme, samozrejme, uvažovali od začiatku prác na novom albume. Čiže jeho výrobe sme prispôsobili aj časový plán nahrávania, výroby zvukového mastra priamo pre LP. Som presvedčený, že LP bude pre fanúšikov nielen zvukový zážitok, ale tiež vizuálny. Peter sa s tým naozaj vyhral, a vzniklo jedno komplexné dielo. Je na ňom cítiť to všetko, čo sme do toho všetci dali, to, ako spolu robíme a ako to funguje.“



To, že skupina IMT Smile je špičkou slovenskej hudobnej scény, potvrdzuje nielen tempo, akým sa vypredalo niekoľko koncertov v rámci ich IMT Smile Summer Tour 2021, ale tiež viac ako milión vzhliadnutí videoklipu ku skladbe Miesto.