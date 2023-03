Nu Dance Fest v Bratislave oslávi dospelosť s fokusom na domácu scénu

Bratislava 28. marca (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest 2023 oslávi plnoletosť programom zameraným na spoločné prežívanie a dramaturgickým fokusom na domácu scénu. V poradí 18. ročník sa bude konať v Bratislave od 12. do 16. apríla. Prinesie oceňované predstavenia slovenských tvorcov aj site-specific projekty a programy situované mimo klasické divadelné priestory.



Riaditeľka festivalu Petra Fornayová na utorkovej tlačovej konferencii potvrdila, že podujatie je zamerané na domácu scénu. "Podstatné je prezentovať primárne domácich umelcov, kvalitnú tvorbu, ale zároveň poskytnúť ľuďom možnosť, aby sa nielen pozerali na tanec, ale spolu si ho zažili aj na parties alebo tancovačkách."



Festivalový program prináša nové predstavenie z dielne kolektívu Tanečno v spolupráci s talianskym choreografom Manuelom Rondom Yolt – You Only Live Twice, ktoré odkazuje na stratu orientácie vo svete okolo nás. Tanečno, ktorého hlavnými postavami sú mladí tanečníci združení okolo rovnomenného oravského festivalu a tanečníka a choreografa Andreja Štepitu, uvedie v Bratislave aj site-specific projekt The Urge vytvorený v spolupráci s tureckou choreografkou pôsobiacou v Nemecku Ceren Oran. Divákom ho predstavia pod holým nebom na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou. "Predstavenie vzniklo počas pandémie na základe rôznych domácich tanečných videí, ktoré si tanečníci nakrúcali vo svojej obývačke," priblížil Štepita.



Nu Dance Fest ponúkne aj pohľad na tvorbu zahraničných umelcov, tentoraz najmä v rôznych konfrontáciách so slovenskou scénou. Festival otvorí v Kunsthalle Bratislava site-specific projekt Rozumeli ste?/Did You Understand?, ktorý vzniká v koprodukcii Asociácie súčasného tanca a medzinárodného projektu BeInternational. V koncepte mladých talianskych tvorcov sa predstavia mladí slovenskí tanečníci.



Súčasťou festivalu bude i špeciálny formát talkšou Choreograf v ringu, ktorý prináša spoludramaturg Nu Dance Festu Honza Malík a pražské zoskupenie Pulsar. V projekte, ktorý vznikol v Českej republike a na štyri dni sa presunie do Bratislavy, bude moderátor spovedať dvojice slovenských tanečných tvorcov. O svojej tvorbe budú hovoriť Marta Poláková, Anna Sedlačková, Barbora Janáková, Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kudeľová, Tomáš Danielis a Soňa Ferienčíková.



Každý festivalový večer majú tento rok v programe priestor spomínané parties, na ktorých sa budú diváci stretávať po predstaveniach, zdieľať zážitky a možno i sami tancovať na DJ-skú produkciu.



Festival sa odohrá aj v A4 - priestore súčasnej kultúry, kultúrnom centre P*AKT a v Slovenskej národnej galérii (SNG).