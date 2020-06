O Európske filmové ceny zabojujú tieto snímky

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) navrhla na Európske filmové ceny, ktoré každoročne udeľuje Európska filmová akadémia, hrané snímky Nech je svetlo a Služobníci. V kategórii dokumentov bude Slovensko reprezentovať film Hluché dni. TASR o tom informoval Radomír Brhlík z PR SFTA. Jej prezídium vyberalo kandidátov spomedzi majoritných slovenských filmov.



Hlavným protagonistom drámy Nech je svetlo od režiséra Marka Škopa je otec troch detí, ktorý chodí pracovať do Nemecka, aby uživil rodinu. Po tom, ako zistí, že jeho najstarší syn je členom polovojenskej mládežníckej skupiny a zároveň je zapletený do šikanovania a smrti spolužiaka, ocitne sa na rozhraní boja vlastných pocitov s rozumom v tom, ako sa má zachovať. Spolu s manželkou pritom zisťujú skutočnú pravdu nielen o svojom synovi, o svojej rodine, ale aj o spoločnosti, v ktorej žijú, no hlavne o sebe samých. Film Nech je svetlo bol slovenským národným kandidátom na Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov za rok 2019.



Snímka Služobníci režiséra, scenáristu a producenta Ivana Ostrochovského, ktorá mala svetovú premiéru na filmovom festivale Berlinale, rozpráva príbeh dvoch študentov bohosloveckej fakulty v komunistickom Československu. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Tí sa musia rozhodnúť, či podľahnú pokušeniu a zvolia si ľahšiu cestu kolaborácie alebo cestu svedomia a dostanú sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.



Víťazný dokument minuloročného festivalu Jeden svet Hluché dni od režiséra Pavla Pekarčíka prináša citlivú tému neľahkých životných podmienok ľudí žijúcich na okraji už aj tak vylúčených komunít. Rozpráva štyri príbehy o nepočujúcich rómskych deťoch, ktoré pozorujú svoje okolie bez toho, aby mu úplne rozumeli, a snívajú svoj vlastný svet.



V poradí 33. ročník slávnostného odovzdávania Európskych filmových cien sa uskutoční 12. decembra v Reykjavíku. Viac informácií o jednotlivých kategóriách, spôsobe výberu nominácií a držiteľoch cien nájdu záujemcovia na www.europeanfilmacademy.org.