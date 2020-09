O. Vetchý hral pred 18 rokmi Pauhofovej otca, v Bábovkách sú manželia

Bratislava 22. septembra (TASR) - Jeden z najočakávanejších českých filmov tohto roka Bábovky, nakrútený podľa rovnomenného knižného bestselleru Radky Třeštíkovej, vstupuje tento týždeň do slovenských kín. V novinke režiséra Rudolfa Havlíka o súčasných partnerských aj rodinných vzťahoch stvárňuje jednu z hlavných úloh Táňa Pauhofová. "Do veľkej miery hovorí aj o nás, o tom ako žijeme. Tým, že je tam veľa príbehov, myslím si, že je veľká šanca sa tam v niečom nájsť. Ono je vždy lepšie sa na to pozrieť zvonku, aj sa na tom zasmiať aj nahnevať. Verím, že môže nakopnúť k tomu, aby človek začal rozmýšľať nad tým, čo môže sám urobiť inak a lepšie,", uviedla k filmu po utorkovej novinárskej projekcii.



Členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) si v novom českom filme zahrala ambicióznu top manažérku Renátu. "Je zameraná na výkon, a uchádza jej všetko to najdôležitejšie hodnotové v živote, pretože sa tak sústreďuje na výsledok, že nevidí proces. Je na seba veľmi prísna, funguje ako stroj a očakáva to aj do ostatných," priblížila pre TASR svoju filmovú postavu Pauhofová.



V Bábovkách po 18 rokoch stretla s hereckým kolegom Ondřejom Vetchým. "Je to môj veľmi blízky priateľ, kamarát a veľmi ho obdivujem aj ako herca. Prvýkrát sme sa stretli, keď mi hral ocka vo filme Kruté radosti, mala som 18 rokov. No a po 18 rokoch sme sa stretli ako manželia, dorástli sme do vzťahu a veľmi sme sa tešili z každej minúty, ktorú sme spolu na pľaci strávili," prezradila Pauhofová, ktorú nakrúcanie "vzťahových filmov" zjavne baví: "Bavia ma vzťahy, pozerať sa na ne, skúmať ich, skúmať tú našu osamelosť a to, ako veľmi chceme byť prepojení, ale v konečnom dôsledku sa každý cítime veľmi sám."



Film je rovnako ako knižná predloha pavučinou postáv so vzájomne prepletenými osudmi. Do filmového scenára sa však zmestilo 'báboviek' menej, film namiesto 12 ženských osudov sleduje sedem. V ďalších hlavných ženských postavách sa predstavia Jana Plodková, Lenka Vlasáková a Bára Poláková. Mužské postavy stvárnili spomínaný Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Marek Taclík a Rostislav Novák.



Bábovky vstúpia do kinodistribúcie vo štvrtok 24. septembra.