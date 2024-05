O víťazoch 6. ročníka Čerstvých hlavičiek rozhodlo vyše milióna hlasov

Bratislava 31. mája (OTS) - O tom, kde sa deti a žiaci môžu tešiť na zdravú výhru z projektu Čerstvé hlavičky, rozhodlo dokopy 1 393 773 hlasov.Namiesto šťavnatého jablka či chrumkavej mrkvy sladký keksík, k tomu ochutený nápoj, aj takto dnes vyzerajú desiaty a olovranty mnohých školákov. A hoci majú k dispozícii bohatú ponuku čerstvého ovocia a zeleniny počas celého roka, generácia dnešných detí zdravé vitamíny často odmieta a ich konzumácii sa vyhýba. Nejedia ich ani dostatok, ani pravidelne a obvykle ich nahrádzajú sladkosťami či inými nevhodnými alternatívami. To sa negatívne podpisuje na ich zdraví, na náraste obezity, ktorou podľa aktuálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií trpí vyše 12 tisíc detí, ale aj na zníženej schopnosti sústrediť sa na vyučovanie.Aj preto Kaufland už šesť rokov prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky prináša do materských aj základných škôl po celom Slovensku zásoby čerstvého ovocia a zeleniny. Snaží sa mladú generáciu viesť k tomu, aby si čo najskôr osvojila zásady zdravej výživy a dostatok vitamínov jedla nielen pravidelne, ale najmä s chuťou. Veď správne stravovacie návyky sa formujú už v útlom veku a čo sa počas neho deti naučia, v dospelosti akoby našli.tvrdíObchodný reťazec v rámci svojej stratégie Kaufland za zdravú výživu prináša rôzne aktivity, ktorými chce formovať pozitívny vzťah k jedlu u detí aj u dospelých. Okrem projektu Čerstvé hlavičky, ktorého súčasťou sú aj online newslettre či pracovné zošity upozorňujúce na dôležitosť čerstvého ovocia a zeleniny, spúšťa od budúceho školského roka Krúžky varenia. V nich sa žiaci v školách naučia nielen pripravovať zdravé varianty rôznych jedál, ale tiež používať čerstvé a kvalitné potraviny.V školskom roku 2024/25 prostredníctvom Čerstvých hlavičiek a ovocno-zeleninových utorkov rozdelí pravidelné nádielky vitamínov do 79 materských a 79 základných škôl, pričom ich zástupcovia si budú môcť prvú dodávku vyzdvihnúť v partnerských predajniach Kauflandu už 3. septembra 2024. O víťazných školských zariadeniach rozhodovala verejnosť v celoslovenskom hlasovaní a ich kompletný zoznam nájdete na www.cerstvehlavicky.sk