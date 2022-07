Blaškov film Obeť bude mať svetovú premiéru na festivale v Benátkach

Bratislava 27. júla (TASR) - Nový slovenský film Obeť, celovečerný debut režiséra Michala Blaška, uvedie 79. ročník filmového festivalu v Benátkach (31. 8. - 19. 9.) v súťažnej sekcii Orizzonti. "Príbeh matky, ktorá sa domáha spravodlivosti, no čelí diskriminácii, nacionalizmu a predsudkom," príde do slovenských kín 15. septembra. TASR o tom informovala produkčná spoločnosť nutprodukcia.



V rozdelenej spoločnosti je každý obeťou. Vinní sú všetci. Uvádzajú tvorcovia v traileri filmu, ktorý vznikol v slovensko-česko-nemeckej koprodukcii. Rozpráva príbeh Iriny, slobodnej matky z Ukrajiny žijúcej so synom Igorom v malom meste v Českej republike. Keď Igora brutálne napadnú, celé mesto sa solidárne postaví na Irininu stranu a jednohlasne odsúdi rómskych páchateľov, ktorí sú údajne za útok zodpovední. Po tom, čo sa Igor v nemocnici prebudí, sa z incidentu stáva príbeh naberajúci pod vplyvom osobností, médií, politiky či verejnosti rozmanitú optiku.



"Obeť je príbehom o dôvere matky Iriny a syna Igora žijúcich v cudzom štáte, kde sú v podstate odkázaní sami na seba. Mojím cieľom bolo prostredníctvom Irininho emočného portrétu obnažiť podstatu stredoeurópskej spoločnosti, pre ktorú je situácia hlavnej hrdinky príležitosťou ukázať svoju nenávisť a legitimizovať ju," hovorí o svojom celovečernom debute Blaško, absolvent filmovej a televíznej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a FAMO Písek. Jeho krátke filmy uviedli svetové festivaly a získali niekoľko ocenení. Blaškov bakalársky krátky film Atlantída, 2003 (2017) mal premiéru v rámci Cinéfondation v Cannes. Režisér bol tiež ocenený Českým levom za najlepší študentský film.



Hlavné úlohy v snímke Obeť stvárnili ukrajinská herečka Vita Smachelyuk, jej syna hrá Gleb Kuchiuk, v Prahe študujúci herecký talent z Ukrajiny. Vo vedľajších úlohách si zahrali Alena Mihulová, držiteľka Českého leva za stvárnenie hlavnej postavy vo filme Domáci péče (2015), či Viktor Zavadil, nominovaný na Českého leva za hlavnú postavu v snímke Jan Palach (2018). V epizódnej postavy sa ukáže aj mladá česká herečka Elizaveta Maximova.







Trailer: