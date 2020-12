Objavte príbeh najlepšieho korenia na svete

Bratislava 16. decembra (OTS) - Mladý pár Klára a David do Českej a Slovenskej republiky dováža vzácny Kampotské korenie, ktoré za fér podmienok vykupujú od kambodžských farmárov.Ich nádherné darčekové sady z českého skla milujú zákazníci, šéfkuchári, a dokonca si ich vianočné darčeky tento rok vybralo ako český reprezentačný dar i ministerstvo zahraničia. Ako chutí luxusný darček, ktorý prepája dva svety a mení život v chudobnej Kambodži k lepšiemu?Kampotské korenie z Kambodže je považované za najlepšie na svete a ako jediné je chránené geografickou polohou rovnako ako napríklad Champagne vo Francúzsku. Nie náhodou sa tituluje šampanským medzi korením a ako doplnok pokrmov ho radi využívajú šéfkuchári najlepších reštaurácií. Klára a David ho so svojím tímom priviezli do Českej republiky pred dvoma rokmi. Teraz s ich Kampotským korením vďaka jeho výnimočnej chuti varí top 50 špičkových českých reštaurácií ako Casa de Carli, SIA nebo Grand Cru a obľubu si získava i u slovenských šéfkuchárov.Projekt .pepper..field spolupracuje len s najmenšími farmármi, ktorým platí 100 % cenu priamo na ruku. Firma naviac vzácne korenie ručne balí do luxusných darčekových sad z českého skla a voňavého dreva, ktoré okúzlili nielen českých zákazníkov, ale i významných klientov a prestížne firmy na Slovensku.Tento rok si darčekové sady od .pepper..field vybralo samotné ministerstvo zahraničných vecí, ktoré ich darovalo za ČR ako reprezentačný darček veľvyslancom 29 zemí. Kambodža je pre Českú republiku totiž prioritná rozvojová zem a ministerstvo zaujal silný príbeh mladého páru, naviac podporený českým sklom, ale i plnením fair trade princípov a cieľov udržateľného rozvoju OSN.Celý tím .pepper..field má tak radosť, že robí život krajším na oboch stranách planéty. ““ hovoria zakladatelia a dúfajú, že ich české darčekové sady potešia tento rok pod stromčekom mnoho ľudí a prevoňajú tak nespočetné množstvo domácností. Pokiaľ by vás zaujímalo akú chuť má najchutnejšie korenie sveta, ktoré každé jedlo pozdvihne k dokonalosti, navštívte www.kampotskekorenie.sk